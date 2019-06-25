運彩新球種 排球正式開賣

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

去年(2018)雅加達亞運我們中華男子排球隊表現非常好，睽違20年再次奪下銅牌，國內掀起一股排球熱潮，台灣運彩因此投入排球賽事的開發，6/4正式上線提供投注，隔天6/5即擇定國家聯賽「日本女排Vs. 義大利女排」提供「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)，獲得大家喜歡，有不錯的銷售。

2018雅加達亞運中華男排勇奪銅牌。(本報系資料照/杜宜諳攝)

有關排球比賽規則、賽事及運彩玩法如下：

排球的相關規則(台灣運彩提供)

【排球相關比賽規則】

1. 每隊可登錄12名球員，同時在場上比賽的有6名球員，前、後排各3名。前、後排之間有一條攻擊線，後排球員不得越過攻擊線作攻擊。

2. 採「落地得分制」，無論是否有發球權，只要攻擊落地即得1分；有發球權的球隊得分繼續擁有發球權，沒有發球權的球隊如果得分，也會取回發球權；1個回合中，每隊必須在3次擊球的機會內將球擊回對手區域，否則對手可得1分並掌握發球權。

3. 比賽最多進行5局，先贏得3局的球隊贏得該場比賽。第1至第4局的各局，先贏得25分且領先對手至少2分的球隊贏得該局，若打成24:24平手時，須進行至26:24或27:25才算贏下該局。

4. 如果前4局比賽結果為2:2，須進行第5局的決勝局。決勝局採15分制，先贏得15分且領先對手至少2分的球隊贏得該場比賽，若打成14:14平手時，須進行至16:14或17:15才算贏得該場比賽。

運彩排球提供賽事一覽表(台灣運彩提供)

至於排球的賽事可以說是全年都有，包括從10月至隔年5月的職業聯賽(巴西、波蘭、義大利、南韓及日本聯賽等)以及5月至10月的國際賽事(今年的挑戰者盃、國家聯賽、世界盃及奧運資格賽等國際賽事)。

【台灣運彩提供的排球玩法】

包括1.不讓分、2.讓分、3.大小、4.單局大小、5.單局不讓分、6.正確比數、7.冠軍及特別項目等，也會擇優提供「場中投注」，目前正值國家聯賽期間，喜歡排球的朋友們可以來嘗鮮試試身手。

運彩排球玩法說明(台灣運彩提供)

(中時電子報)