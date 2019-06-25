這應該是NBA史上最奇葩的慶祝封王方式了！多倫多當地一家動物園日前將暴龍教練、球員和死忠球迷拿來為園內48隻瀕臨絕種的布氏擬龜（學名：Emys blandingii 或 Emydoidea blandingii）命名，網友忍不住開起玩笑的表示，暴龍隊名可以改為忍者龜隊了。
根據《Clutch Points》報導指出，暴龍在總決賽4比2擊敗勇士，奪得球隊成軍24年來第一座總冠軍，上從球團高層、教練，下至球員、鐵粉都成為多倫多市民的英雄，「The Toronto Zoo」在官方推特上寫著，園方決定將48隻布氏擬龜野放，同時以暴龍教練、高層、球員將其中37隻烏龜命名，並且放上了包含里歐納德、羅瑞、席亞卡、伊巴卡、馬克蓋索、丹尼格林、范維利特等主力球員命名的烏龜。
網友立即在下面留言，暴龍從此可以該名為忍者龜隊了，里歐納德不就是龜仙人了嗎？太神奇的慶祝方式了吧！
(中時電子報)
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