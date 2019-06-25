看多了警匪英雄片，很多年輕人都會對警察工作抱著憧憬。有4名懷著「警察夢」的屁小孩，竟然拿著一把玩具槍，跟蹤一名可疑吸毒男子，還將對方撂倒送交警察，他們的行為讓真警察捏了一把冷汗，先是訓斥一番，再勉勵他們好好唸書考警校。

據大陸媒體報導，日前深夜在四川南充城區一偏僻的街頭，一名中年男子頭也不回地往前面跑，4名十三四歲的少年緊跟其後，其中一名少年手持一把玩具槍，朝男子發射塑膠子彈，追了約兩三百公尺，男子被幾名少年成功撂倒在地。

男子被成功控制後，一名少年掏出手機，撥打了報警電話：「警察叔叔，快來，我們幫你抓了一名吸毒人員。」

報導指出，4名少年是南充某校初二學生，因夢想當員警，當得知有一名疑似吸毒男子經常出現在附近一公廁時，幾名少年便決定借此機會「圓夢」。

警察的正義行形象，常會讓年輕人抱有警察夢。（圖取自新浪網）

讓警員意外的是，被幾名少年抓到的男子竟然真的是一名吸毒人員，讓警方為這幾名毛頭少年的行為捏了一把汗。而這名「倒楣」的吸毒犯告訴警方，他起先還以為是遇到打劫的小混混，看到他們之中有人帶槍，所以趕緊跑。

後來警員發現，儘管少年中為首男孩只有14歲，但身高卻有170公分左右。他告訴警方，自己平時喜歡練跆拳道，會一些簡單的擒拿，當警察也是自己從小的夢想，因為穿上警服很帥。

事後警員還是對這些小朋友訓斥一番，鼓勵他們有一個員警夢是好的，但是不要冒著危險去抓捕壞人，這是很危險的，萬一出事了怎辦？而且冒充員警這個事情也是不對。警員教訓他們冒充員警涉嫌違法，如果看到不法的人與事，立即報警由警察來處理就好，並要他們好好讀書，等將來考上了警校，就可以當一名真正的警察。

(中時電子報)