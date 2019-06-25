浙江寧波發生一起離奇命案，四名同為好友的女孩到KTV換唱後，竟然因為槍著買單而鬧出人命。

李與陳在高中時就是好閨蜜。畢業後，陳到寧波上大學，而李到寧波則是工作，兩人一起合租房子，交情非常好。後來，李、陳認識了張女、許女，這四個年齡相仿的女孩成了好友，而經常一起聚會。

2018年10月，四個女孩相約聚會吃火鍋，還續攤到KTV唱歌，許還找了三名男性朋友一塊歡唱飲酒。直到淩晨1點多時，一行人共喝了五箱啤酒，也已有了醉意，準備結束聚會回家。

不過就在買單的時候，發生了令人意想不到的意外，中國新聞網報導，當天7人在KTV的消費一共是1300元(人民幣)，這筆錢對這幾個女孩來說都不是一個小數目。李雖然已經工作，但收入並不高。結帳時，李搶著買單，陳與因為都知道李的經濟狀況，便阻止李買單。

不過喝了酒的李竟然很生氣，打了陳兩耳光，一旁的張見狀上前質問李為何打人，發生了推擠，李被推倒在地上。

這時，因醉酒躺在沙發上昏睡的許醒來，發現好友鄭再吵架還動手，她便勸起架來，當時張砸破一個酒瓶，勸架未果的許順手便撿起一塊碎片，要好友們停止爭吵，但好友仍繼續吵架，許氣不過就用碎片劃傷了自己，

眾人見這狀，都被嚇傻了，停止了爭吵馬上把受傷的許女送醫，所幸經過醫院縫針處理總算脫離了危險。陳、張兩人也鬆了一口氣，不過突然就在此時，同行的男性友人撥電話給陳，電話那頭焦急地說，原本打人耳光的李失蹤了。於是，陳、張開始焦急地尋找李，找了20分鐘後，她們總算找到了李。

但李的情緒很是激動，還試圖打罵陳，張忙著拉開勸解李，但李一直崩潰大哭。而剛剛受傷的許也從醫院趕來了，她一把拉住李筱，但李卻用力掙脫，再次失蹤。

同行男性友人隨即打電話報警後，眾人也決定分頭尋找李。最後，陳在公園的水池邊發現了蹲在地上的李，但李只看了她一眼，便縱身一跳。陳見狀趕緊去拉人，卻沒能拉住，李就這樣溺死。

警方調查，認定李自己輕生非他殺。但李的父母卻認為，女兒的死，當天一起喝酒的人至少應承擔一半的責任，對當天一起在KTV歡唱的其他6人提起訴訟，要求賠償50萬人民幣。

法官審理時認為逝者已矣，眾人也在此次事故中勸解、還救過李姓死者。雖李被判定是輕生，但當晚的大量飲酒以及後面發生的衝突確實對李產生了刺激，各方都存在一定的過錯。經過法官的調解，法官最後判處6名被告賠償死者父母合計15萬餘元。

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