一名男子和女友享受魚水之歡，女友一時腳滑，導致男子陰莖折到，疼痛不堪，求助多家醫院，但醫生判斷他的陰莖沒有被折斷，無法手術，只能自行恢復，並開給他消炎藥；半年後，男子從原本的「超級痛」變得「有點不痛」，連小便、睡覺、勃起都疼痛難耐，更別說享受性生活。

床笫之歡怎會變悲劇？林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，急診偶爾還是會遇到「陰莖骨折」的案例，以長庚醫院來說，一年大約收治3～5例，大部分是行房中發生意外，也有少數是半夜上廁所，剛好晨間勃起、跌倒而受傷。

但更多的是陰莖折到、白膜撕裂傷，以他的門診來說，一年就有5～20個案例，並且白膜撕裂傷只要經過休息，一半以上患者會自行復原，不一定會就醫，會找醫生通常是長期疼痛不適，或勃起硬度受影響，因此發生的人可能更多。

陰莖骨折─海綿體出血、陰莖變形 後遺症恐陰莖彎曲、不舉

陰莖沒有骨頭，怎麼會骨折？陳煜解釋，「陰莖骨折」或「陰莖折斷」（penis fracture）指的是陰莖海綿體外包覆的白膜破裂，傷及海綿體，導致出血、陰莖彎曲變形，嚴重甚至傷到尿道，出現血尿，這種情形通常會直接送急診，以手術清除血塊，再將破裂處縫合。

陳煜提到，剛發生陰莖骨折時，陰莖會彎向傷口的另一側，假設左側受傷出血，形成血塊腫脹，會使陰莖彎向右側。但手術後，約5～15%的患者仍殘留陰莖彎曲的現象，因為傷口處結疤、同側的白膜縮短，陰莖勃起會彎向受傷的同側，如果彎曲過大，可能造成行房不順、伴侶不適，患者也容易導致二次受傷。

另外，陰莖骨折也可能傷及神經血管，或癒合過程中的結疤造成白膜底下的靜脈系統受損，導致少部分患者不舉；又或者受傷經驗在心中留下陰影，對行房戒慎恐懼，容易焦慮而導致早洩。

白膜撕裂傷後避免再行房 6週後傷口可自行癒合

不過，性行為中發生的意外，也可能只是白膜撕裂傷、沒有傷及海綿體，陰莖外觀完整，沒有出血、彎曲或變形，只能算是陰莖折到，還不到骨折。處理方式大多建議好好休息，避免再行房，通常經過6週，傷口就會自行癒合。

但陳煜說，最怕的是有些人認為陰莖外表看起來無異，以為受傷已經好了，而且有些患者原本性行為就較為頻繁或劇烈，往往等不及傷口完全癒合，3～5天後又再次行房，「形同在傷口上面再撒鹽，」陳煜提醒，這樣會加重傷勢，得休息更長時間。

陳煜表示，雖然白膜撕裂傷不會有明顯後遺症，但仍有少數病人不舉、勃起硬度不佳或慢性疼痛，可能是撕裂傷的傷口較大，又缺乏足夠休息所引起，建議可先使用改善勃起的藥物。

至於慢性疼痛，則與個人對疼痛的感知有關，若加上焦慮、緊張，疼痛的感覺更明顯，建議還是要放鬆情緒，若止痛藥效果不好，可改用幫助心神安定的藥物輔助。

耕莘醫院泌尿外科主任暨研究中心主任廖俊厚也表示，陰莖折到、白膜撕裂傷後遺症留下的慢性疼痛，引起原因相當多，包括傷口未痊癒、局部發炎反應，或者局部纖維化，都可能造成性行為中感覺摩擦而更加不適。

醫師認為，性愛姿勢各有所好，與其避免採取哪些姿勢或避免太劇烈，不如注意環境及增加女性陰道潤滑度，更有助減少受傷機會。（圖片來源/pixabay）

性愛姿勢、強度各有所好 避免陰暗、危險複雜環境

陳煜說，若在行房中聽到「啵」一聲，或陰莖突然一陣劇痛、馬上軟下來，可能就是白膜受傷了；如果陰莖立刻腫起來、變形，代表已傷到海綿體、甚至尿道。

他認為，有時燈光美、氣氛佳、或是愛的濃情密意、久別勝新婚，類似意外防不勝防，不過還是可以盡量選擇在比較明亮、安全的環境，避免車內或昏暗場所，因視線不清或難以固定姿勢，增加受傷機會。

至於一般人認知「女上男下」的體位風險較高，陳煜認為，性愛姿勢各有所好，「難道開車容易車禍受傷，就不坐車？」若這是伴侶間常用且習慣的姿勢，反而受傷機會不高；甚至性愛頻率、強度也各有所愛，與其建議避免太劇烈，還不如增加女性陰道潤滑度，例如使用潤滑液或增加前戲時間，有助減少受傷機會。

(中時電子報)