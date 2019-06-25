股海中殺進殺出不見得適合每一個人，穩穩地賺股息其實是相對穩健的策略，但要如何挑對股息成長股？股神巴菲特就是最好的老師。

巴菲特的波克夏海瑟威公司5月申報投資組合，目前持有的48檔股票中，其中有高達2/3都有發放股息。巴菲特身為掌舵的CEO，總規模超過2000億美元（約台幣6.2兆元）的投資組合，多數都由他親自選股。為什麼巴菲特偏愛投資發放股息、甚至股息年年成長的股票？

為什麼偏愛股息成長股？

理由很簡單，持續增發股息的股票能帶來可預期並逐年成長的收益。波克夏海瑟威可將這些現金做有效運用，像是將資金再投入股市，或用於收購等等。光是2018年，波克夏獲得的股息總額就高達38億美元（約台幣1178億元），巴菲特預測2019年數字還會再升高，其實估算5月申報的投資組合，股息就高達44.7億美元（約台幣1385.7億元），已經超越2018年紀錄。

股息成長股不只對股神有意義，對一般人也很重要。對退休族來說，穩定的股息可以當作支應生活的現金流。而對還沒有退休的上班族來說，股息也可以拿來「再投資」，讓錢滾錢，用錢來賺錢，加速累積退休金。

股神怎麼選股？

但一般人該怎麼學習股神，也找出適合投資的股息成長股？波克夏目前持有的48支股票，其中32支有發放股息，橫跨各產業，但其實不難爬梳出以下4個共同點：

1. 低成本、高獲利：例如巴菲特一向偏愛的金融股，銀行將來自存戶的資金透過各種金融操作翻出成千上萬倍的利潤。其實波克夏目前持有的前十大股息股中（見下方表一），就有５檔是金融股。

2. 產業穩健：雖然巴菲特這幾年也欽點了包括蘋果在內的幾檔科技股，但過去他對於這種「日新月異」、穩定性相對較低的產業，信心較弱，一向只鍾情能切合民生需求的產業，像是銀行股及消費股，看好這些產業能永續經營。

3. 具持續性競爭優勢：競爭優勢除了來自公司體質、成本結構，更重要的是產品的獨特性。巴菲特認為假使產品能輕易被取代，必然承受較高風險，相反地如果像可口可樂這樣已不需要太多宣傳，就在消費者心中有一定地位，自然能穩健經營並持續配息。難怪他持續加碼買進可口可樂，波克夏海瑟威已經是可口可樂第一大股東。

4. 亮眼的品牌價值：iPhone的銷售持續受中國低價手機等後浪威脅，但巴菲特曾說，他著重的不是短期銷售數字，而是蘋果的品牌力，「我看的不是下一季或下一年度的銷售……，我看的是有無以計數的人都依賴它（iPhone）過日子。」巴菲特認為蘋果死忠支持者，食衣住行早已缺不了iPhone，因此與其說是科技股，蘋果更像是支撐日常生活的消費股，他預測就算未來蘋果的管理者不佳，產品也能持續存活。

表一：波克夏海瑟威前十大股息股持股。表中以市值排名，每股股息與現金殖利率計算至2019年4月30日

哪些股票受青睞？

能持續性地增發股息，才是巴菲特心目中的「模範生」。像是可口可樂連續56年增發股息，所以幾十年來都是股神投資組合中的要角。蘋果雖然2012年才開始配息，但股息也逐年成長。另外大多數銀行股在金融海嘯後不得不大砍股息，只有少數幾檔有穩健現金流、具備增發股息的實力，才能讓巴菲特看上眼（見上方表一）。

能發股息就是好股？

與其說巴菲特看重的是「股息」，倒不如說他更看重企業體質。能增發股息表示企業對股東有責任心，事實上有實力增發股息的企業，包括資產負債結構、產品內容、現金流都剛好符合巴菲特「長線布局」的選股策略。

有趣的是，巴菲特雖是挑選股息成長股的箇中好手，他掌舵的波克夏海瑟威卻從不配息。他曾在股東信中列出幾個理由，包括股息會被課稅、股東需求不高等等，但最主要還是認為股息不是運用獲利的最佳方式，他傾向將這些現金用於併購、再投資或買回自家股票。巴菲特認為股價上揚、股東自然能獲利，強調這也是另一種形式的股息。

(中時電子報)