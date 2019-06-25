「雙胞胎依依佩佩」中的妹妹佩佩（蔡佩伶）除了在演藝圈走跳，還有副業韓式婚紗店，經營地有聲有色，今（24日）她透露要搭火車南下工作，卻在車站遇到不愉快的經驗，原來是她買車票等找錢時，竟無辜被民眾嗆聲，讓她相當無奈。

佩佩表示，自己用售票機買票，車票先掉下來後，找零則慢了約3到5秒，而在她等待之際，就聽到後方有不耐煩的嘆氣聲，讓她不禁回頭一看，發現是一位長髮飄逸、有很濃香水味的女生，「她跟我對到眼之後說：『8塊也要拿！後面還有排這麼多人耶』」。

而佩佩往後一看，發現加該位女生一共才排了4個人，且因為對方講話很大聲，已經吸引不少目光，讓佩佩十分尷尬，「我很怕其他人以為我是以前在火車站售票機那邊一直跟人家要零錢的無業遊民」，心道自己也想坐高鐵，但婚紗店偏偏就開在火車站旁邊，並在文內抒發情緒「「姊上通告時也是長髮香水女，只是下班之後變回地方媽媽，妳不要給我在那邊威風，不是只有妳會罵人」但最後只是深呼吸，向對方微笑一下就離開。

歷經這次事情，讓佩佩不解又無奈地問大家：「通常八塊錢你們會拿嗎？」並自嘲「為了奶粉錢，8元還是拿一下好了」，引來網友留言熱議「當然要拿～買票找錢我的權益就算一元也是要拿回」、「就算只找一塊錢也拿啊，那是我的錢為什麼不拿」、「機器就是要等啊！不然妳不要排呀！」

(中時電子報)