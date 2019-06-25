義大利導演伊曼威利伊布奇（Emanuele Imbucci）為執導新片《米開朗基羅：無盡之詩》，特地遠赴米開朗基羅的靈感聖地「卡拉拉採石場」取景，飽覽「大衛像」、「聖殤」、「勞孔」美麗雕像，娓娓道出傳世名作背後的源起，但該地粉塵漫天飛舞，劇組每天拍攝前都得先花2小時來清理器材設備，導演伊布奇卻幽默自嘲：「這就是米開朗基羅的日常啊！」

更驚人的是，該片還獲得梵諦岡教廷首肯，拔得頭籌進入塵封500年之久的米開朗基羅地下畫室，一探大師晚年藝術創作的秘密基地。此舉震驚影壇及畫界，除使該片榮登義大利電影首周新片票房冠軍，更風光入圍義大利金像獎。

擁有15年製片經歷的導演伊布奇，是義大利知名的「藝術」電影人，他除精通古典繪畫，更是文藝復興時期的翹楚，對藝術史有著極為深厚的研究。藝術專業深獲梵諦岡認可，破天荒開放米開朗基羅晚年為躲避戰禍、短暫居住過的秘密地下畫室，讓伊布奇進入拍攝。

該地下畫室位於佛羅倫斯的梅迪奇小聖堂（Medici Chapel），直到1975年才被發現藏有暗門，米開朗基羅繪製於牆上的炭筆素描自此重見天日。這些被藝評家推崇為「20世紀最偉大藝術發現」的繪畫作品，都將在片中首度曝光。 7月5日在台上映。

(中時 )