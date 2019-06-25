公視4K新南向紀錄片《我們在這裡生活》與「府中15」新北市紀錄片放映院合作舉辦首映記者會，電影導演林靖傑所帶領的製作團隊，與受訪者黃金線、阮氏芳、蔡定邦，分享感人的幕後故事。林靖傑表示，製作團隊橫跨五、七、八年級，他相信：「不同世代觀有不世代的觀點。」導演陳怡分對蔡定邦的電影夢最有感，林靖傑則對移工最感興趣。

第一次拍攝新住民主題的陳怡分說，希望透過本片讓台灣人有感，也期待打破一般人對東南亞落後的刻板印象與對新住民的偏見。黃金線說：「感謝大家讓我有機會，讓台灣看見越南。」阮氏芳笑說，團隊到越南老家拍攝，讓她成了鄰里間關注的焦點，還誇讚她在台灣很有名，改變了她以往平常的生活。

四組台越跨國遷移者，包括移工、婚配、新二代等角色。台越混血的新二代蔡定邦打工自學，受侯孝賢導演的《悲情城市》啟發，懷抱電影導演的夢想。北越的阮氏芳（小芳）、南越的黃金線，在台灣結婚生子，打拚家庭的理想未來。

新時代的冒險家黃金線透過婚姻仲介遠嫁到台灣；阮氏芳從移工轉換成新住氏，更堅持保留國籍與傳承越南文化給下一代。曾在台幫傭的阿問，借錢也要讓兒子文山、文進到臺灣工作，見識外面的世界。他們在這距離越南1700多公里遠的台灣落錨，成為我們，用生命寫下跨國移動、實現自我、勇敢堅毅的故事。紀錄片於27日晚上10點於公共電視播出。

(中時 )