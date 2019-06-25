「館長」陳之漢跟時代力量立委黃國昌6月23日舉辦反紅媒遊行，被質疑為何現場都沒有國旗時，館長回稱「為什麼一定要帶國旗才是愛國？」「國民黨那麼多人拿國旗，但是他們是親中欸」「嘴巴講中華民國、拿國旗，心中想著五星旗跟人民幣。」「我們只是跟國民黨做一個區別」「我們手上沒有拿著國旗，但是我們比誰都愛國」，館長這番話，本身就已經有諸多矛盾弔詭之處，如果拿來跟他自己講過的其他言論對比後，矛盾程度又將進一步提高。

首先為什麼國民黨的場子常常使用國旗館長就不能用？如果館長那麼強調愛國，覺得國民黨表面上拿青天白日旗，愛的卻是五星旗，那他不是更應該爭回青天白日旗的正統代表權嗎？更應該高舉青天白日旗，強調自己才是真正捍衛青天白日旗的人才對呀！覺得別人「汙染」了這面旗就不要用的話，那麼是否也要嫌「中華民國」被國民黨汙染就不要用了？真的愛、愛青天白日旗就不會刻意要跟國民黨做這種區隔，邏輯根本不通。

此外更重要的一點是，何謂「親中」？中華民國的國民與政黨不該「親中」嗎？館長6月15日在自己的直播中親口表示「我們是中國人，不是中共人！」，解釋我們該反對的是中共政權，不是一般中國大陸人民。可見他知道「中國人」一詞不等於中華人民共和國國民，因為如果兩者可以畫上等號的話，包括他在內所有住在台灣地區的民眾都不是中華人民共和國國民，那怎麼會是中國人？

而對於主張台獨的人而言，台灣中國一邊一國，中國指的當然就是中華人民共和國，唯有認定中華民國也是中國的台灣地區民眾，才會表示「我們是中國人」，既然如此，那怎麼又會用「親中」一詞做為攻擊特定政黨或民眾的用語？既然中華民國也是中國，那麼中華民國的政黨或國民不能親中嗎？不但可以而且理所當然，不然難道要親日或親美？

問題顯然出在，館長認為有些政黨親的「中」不是「中華民國」而是「中華人民共和國」，但縱使他這樣想，也不應該直接批評對方「親中」，因為「親中」完全沒有錯甚至是理所當然之事，除非是「親中共」才有可議之處。館長如果是台獨人士，當然可以用「親中」一詞批評人，因為台獨人士講的中國一定是「中華人民共和國」，但一方面表示「我們是中國人」，暗示中華民國也可以是中國，一方面又直接把「親中」直接跟「親中華人民共和國」畫上等號，論述自相矛盾。

況且更重要的是，館長憑甚麼批評國民黨是「親中共」？照他的講法是因為中共乃我方敵人，但國民黨認定可與之簽和平協議。但首先，如果中共真的是敵人，那館長是主張兩岸要開打嗎？顯然不可能，應該沒有人會認為我們有本事打贏。既然不可能打贏，那麼為什麼不能簽和平協議？誰規定和平協議等於投降協議或賣台協議了？為什麼館長要把我方談判人員都看得那麼沒用，認為明明是談和平協議可以不涉統一卻一定會談出一個讓我們直接變成香港的協議？而且國際上從沒有規定去談判了就一定要簽字，如果中共堅持要提出我們無法接受的要求不肯讓步的，那我方大可不必簽字，到目前為止，國民黨馬英九、韓國瑜、郭台銘、王金平、朱立倫、吳敦義等6大天王，有哪一個人講過他們支持讓我們簽下一個被統一的協議？沒有一個講過，不僅如此反而一再強調反對中共提出的一國兩制。

館長身為網紅，影響力遠高於一般人，雖然不是念政治或歷史相關科系出身，但針對相關議題發言前，是否應該先做點基本功課再評論？否則想當然爾的認為和平協議就等於投降或被統一協議，不僅與事實不符，更是一種對國民黨不公平不正確的抹黑指控。多查點功課，不僅不會錯誤抹黑冤枉別人，也比較不會出現自己論述前後矛盾的尷尬場景。

(中時 )