伊朗擊落美國全球鷹無人機後，兩國緊張情勢持續高漲。美國總統川普今天下令，對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）實施「直截了當」的財務制裁，認定他須為伊朗破壞穩定的活動負起「最高責任」。

川普在白宮橢圓形辦公室簽署這道命令時說：「我們會持續對伊朗加大施壓，絕不可讓伊朗擁有核武。」

川普說，「我們並不希望衝突」；並說，視伊朗反應而定，這些制裁可能明天就解除，「也可能要多年時間」。

(中時電子報)