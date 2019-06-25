緊繃！川普下令制裁伊朗最高領袖哈米尼 06:012019/06/25 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊朗最高領袖哈米尼(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗擊落美國全球鷹無人機後，兩國緊張情勢持續高漲。美國總統川普今天下令，對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）實施「直截了當」的財務制裁，認定他須為伊朗破壞穩定的活動負起「最高責任」。 川普在白宮橢圓形辦公室簽署這道命令時說：「我們會持續對伊朗加大施壓，絕不可讓伊朗擁有核武。」 川普說，「我們並不希望衝突」；並說，視伊朗反應而定，這些制裁可能明天就解除，「也可能要多年時間」。 (中時電子報) #川普 #美國 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 Ｇ20前不尋常！老謝爆陸官媒洩玄機 00:022019/06/21 財經 真正台灣川普？網：韓是逆風王者！ 09:512019/06/21 政治 差點開打！川普下令攻擊伊朗 戰機升空卻緊急喊卡 14:152019/06/21 國際 空襲伊朗喊卡 川普不想小題大作 04:102019/06/22 兩岸要聞 拉票？昔日嗆移民搶工作 川普改口「我愛移民」 15:212019/06/22 國際 專欄作家指控川普23年前性侵 22:112019/06/22 國際 川普出手！明對伊朗祭重大制裁 07:552019/06/23 國際 安倍川普先後會習 牽動兩岸關係 04:102019/06/24 話題觀察 菜鳥學投資 先學會看紅酒指數 04:102019/06/24 生活新聞 不只對陸!貿易戰武器恐升級 川普盟友挫咧等 18:302019/06/24 財經 國際熱門新聞 緊繃！川普下令制裁伊朗最高領袖哈米尼 - 國際 北京可更強硬！陸學者提對美談判建言 - 國際 陸主張RCEP排除印澳紐 馬總理表態贊成 - 國際 - 中時 WSJ：陸擬取消貿易談判 中止停戰協議 - 國際 風光不再！金正恩胞妹迎賓變低調 原來被她取代了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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