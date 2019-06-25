找韓冰打選戰？韓國瑜回應了。(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜24日傍晚接受「高雄林小姐」網路直播節目專訪，難得提到寶貝女兒韓冰的近況，被問到韓粉希望選舉是否能再見到韓冰回來幫忙？韓國瑜聽了回答，韓冰還在暑修，他不會因此去影響小孩課業，另外，他更是透露，抹黑如何跨洋影響到韓冰心情，「她一聽之後馬上重感冒」。

韓國瑜在「高雄林小姐」網路直播節目中透露韓冰近況，當他被問到韓粉希望能把出國留學的小編許右萱和女兒韓冰找回來幫忙選舉？韓國瑜回答道：「我不會為了個人選舉，把小孩叫回，影響他們課業」。韓國瑜也提到許右萱也是在讀書，當然首要希望她學業進步，他會繼續找小編幫忙。

韓國瑜更是透露，有關抹黑謠言非親生說，更是遠渡重洋影響到了韓冰的心情，「她一聽之後馬上重感冒」，韓還吐槽說因為「搞了半天，長這麼大才知道才不是爸媽親生的？」韓國瑜說他與李佳芬馬上就跟韓冰說，「妳絕對是媽媽懷胎十月生的」。韓冰一笑，感冒就好了。

對於常遭受抹黑，韓國瑜說最近瘦了5公斤且還在持續憔悴中，同時還開玩笑的說，希望這些抹黑的人「周休二日，禮拜六、禮拜天大家不要抹黑，互相喘口氣」。

(中時電子報)