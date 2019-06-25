@中國時報

立法院昨就蔡英文總統提名的4位大法官人選，舉行公聽會。律師葉慶元認為，蔡英文領導的民進黨在去年底九合一選舉大敗，代表民進黨與選民期待的方向不符，而蔡英文任期可能不到一年，此時，蔡英文是否還有提名大法官的權限？東海大學政治系主任胡祖慶籲請蔡總統自我克制，展現執政者的氣度。

勞動部昨天邀集勞資雙方，拍板8月14日召開「基本工資審議委員會」，調漲基本工資。全國產業總工會祕書長戴國榮喊出，今年目標月薪要達28864元、時薪應調整至164元。

時力立委黃國昌等人發起反紅媒遊行，前行政院長張善政昨接受《POP撞新聞》訪問時說，有紅媒，就有綠媒，也就是所謂的「三民自」(三立、民視、自由時報)媒體，但過去沒有人上街這樣搞，反紅媒有些成分是對對岸的仇視及恐懼。

有意參選2020總統的台北市長柯文哲23日晚參加柯粉舉辦的花蓮餐會，爭取在場人士支持，弔詭的是，參加國民黨花蓮黨內初選失利的林有志全程參與，但他鄭重澄清，完全與選舉無關。

@旺報

中國社會科學院和大陸《經濟日報》共同發布「2018年中國城市競爭力報告」，含括綜合經濟競爭力、宜居競爭力等面向，其中最為關鍵、受矚目的綜合經濟競爭力，由深圳、香港、上海蟬聯拿下前三強，廣州、北京位居4、5名；宜居競爭力則由香港、杭州、無錫取得。從入榜城市排名變化來看，整體呈現南部城市名次上升、北部下降的「南強北弱」分化格局。

貿易戰衝擊大陸經濟增速趨緩，大陸採取積極財政手段，力圖達成GDP成長6%至6.5%目標。其中，自今年4月起減增值稅，5月起降社保費率，7月1日起，新一輪3000億元（人民幣，下同）、近台幣1.4兆規模的降費措施也要正式落地，大陸中央和地方都在積極備戰此輪降費大幕的開啟。

大陸國家主席習近平出席G20領導人第14次峰會前夕，大陸外交部召開中外媒體說明會。大陸商務部副部長王受文表示，習近平與美國總統川普通電話後，已同意為解決雙方經貿分歧，經貿團隊可以進行溝通；目前兩國經貿團隊正在就下一步溝通問題進行討論。

香港《逃犯條例》修訂風波未完，有香港示威人士23日在網路上發起「624接放工」的行動，試圖以「不合作運動」癱瘓政府部門。約200名抗議民眾24日中午聚集在稅務大樓大堂。直至下午，示威者才離開稅務大樓，而後兵分兩路。一批示威者前往入境事務大樓，繼續發起不合作運動。下一波的觀察點，則是明天（26日）登場的新一波遊行。

@工商時報

壽險業搶錢大作戰。國泰金控24日公告，子公司國泰人壽已完成100億元無到期日累積次順位公司債訂價及募集，利率3％，預計26日掛牌及資金到位。這是金管會訂出保險業新募資辦法後「首發」，完全沒有金控與壽險公司認購，預計募資後國壽上半年資本適足率（RBC）應可達300％以上。

「習川會」預定於本週六（29日）在G20大阪峰會登場，中國商務部副部長王受文24日表示，中美兩國經貿團隊已展開磋商，為中美元首會談做好準備。王受文重申，中美貿易談判必須符合相互尊重的原則，兩國的協議必須遵守世界貿易組織（WTO）的規則。

臉書計劃推出加密通貨Libra引發全球主管機關憂慮，國際清算銀行（BIS）在最新年度報告中警告，預料臉書等大型科技企業將在全球金融市場「快速取得主導地位」，同時對市場競爭、金融穩定與社會福利構成潛在威脅。

經濟部統計處24日公布5月批發業營收8,518億元、年減5.7％，但零售業營業額達3,195億元、年增3％，持續3個月正成長，餐飲業營業額為679億元、成長5.7％，其中零售、餐飲雙雙創歷年同期新高，顯見內需市場仍呈穩定成長態勢。

(中時電子報)