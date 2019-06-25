高雄市長韓國瑜表態角逐2020國民黨總統初選後，6月一周一造勢，不過繼29日屏東造勢場確定取消，7月6日的高雄場也因登革熱疫情取消了，而臨時增加的6月30日新竹造勢場，意外成初選前的封關造勢的重要一役。對此，國民黨新竹縣議會黨團新任書記長林思銘認為，竹竹苗向來是客家人聚集地，新竹場可檢驗韓國瑜與客家鄉親的關係。

國民黨總統初選民調將在7月8日登場，韓國瑜陸續在台北、花蓮、雲林和台中舉辦挺韓造勢後，決定取消高雄場，接下來就只剩下6月30日在新竹縣府前廣場的「竹竹苗」大造勢。新竹韓粉庶民後援會已經向警局申請在縣府前廣場集會遊行，目前相關作業正在如火如荼進行，已經劃定管制區，「國瑜夜市」也敲定250攤。

這場這場被視為封關前韓粉自辦造勢，設定目標是新竹縣市與苗栗地區，不過預料桃園韓粉也會南下共襄盛舉。

據中評社報導，林思銘指出，竹竹苗向來是客家人聚集地，新竹場也可以檢驗韓國瑜與客家鄉親的關係。他說客家鄉親最在意能否賺錢，主打庶民的韓國瑜當然能打動客家鄉親的心，當天會看到客家人怎樣挺韓國瑜。

林思銘也提及，他在基層跑，接觸太多的韓粉，深知這是股潮流，都是死忠韓國瑜支持者。電視發表會的表現好壞，或許會給韓黑機會，但當天挺韓造勢場面絕不冷場。

(中時電子報)