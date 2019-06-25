NBA聯盟老總席爾佛(Adam Silver)呼籲球團老闆不要再自稱老闆了。其實官方使用的是球隊擁有者(owner)這個詞，但是有人認為這個詞太敏感。因為球團老闆幾乎都白人，球員多半是黑人，「白人擁有者」與「黑人選手」合在一起可能會讓人有不悅的聯想。席爾佛說：「我們內部幾年前就改稱管理者(governor)了。」最近他開始要求球團老闆配合。

勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)對於擁有者這個詞非常憤怒，「我被某人擁有了，這感覺很不對勁。球隊是由球員組成的，你不該自稱擁有者，應該是CEO或董事長。」湖人隊詹姆斯(LeBron James)也公開批評一些聯盟老闆「自以為是奴隸主。」無論如何，即使持有球隊過半股權，支撐球團運轉與支付員工薪水，這些人仍只能自稱「管理者」，以免傷害黑人球員的感情。

除了一個人，就是老皇帝麥可喬丹(Michael Jordan)，他持有夏洛特黃蜂隊，是聯盟唯一的黑人老闆。根據席爾佛的說法，一些黑人球員因為喬丹自稱「擁有者」而振奮不已。

獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)對此非常不爽，「格林欠聯盟一個道歉。我投入全部心力去經營自己的球隊，這跟(養奴隸)能相提並論嗎？被講得好像我們老闆完全不關心員工的生活與他們的家庭，這是不對的。」庫班後來又說：「我創立、營運、持有一間公司，我應該有資格決定我自己的頭銜。」除了NBA之外，其他職業運動聯盟都沒有變更老闆的頭銜。

(中時電子報)