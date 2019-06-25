溫怡瑋(右)參加吉他社街頭表演募款、扶輪社少年服務團公益活動，獲校長陳藝昕(左)肯定。（劉秀芬翻攝）

喜歡打羽毛球、看張曼娟小說的溫怡瑋，是曾文家商的吉他美少女，目前就讀商業經營科二年級，身高163公分，體重只有45公斤，一頭烏黑長髮，加上水汪汪的大眼睛，讓同學都很想保護她，但她日前還響應飢餓30活動，與同學體驗飢餓12小時，還說明年要挑戰飢餓30小時。

溫怡瑋雖然沒有參加什麼選美比賽、才藝比賽，但清秀的長相自國中起就吸引許多男同學向她告白。上了曾文家商後，曾學過大提琴的溫怡瑋選擇參加吉他社，假日並與社團同學到夜市、車站前表演，為社團經費募款。

因為學吉他的緣故，溫怡瑋特別喜歡加拿大的樂壇創作才子尚恩曼德斯（Shawn Mendes），又高又帥又有才華。至於有沒有喜歡其他影歌星偶像，或是追韓劇、日劇，她想了半天說，「功課很忙，還要練吉他，準備考證照，沒有時間追星。」

除了參加吉他社，溫怡瑋也參加學校的扶輪社少年服務團，常與同學到校外參加公益活動，幫獨居老人打掃房屋，到流浪動物之家幫狗狗洗澡，協助公益團體發放物資，都讓她學到付出才是快樂的來源，珍惜感恩自己擁有的一切。

溫怡瑋說，除了努力準備考電腦軟體、門市服務證照，她有空時也會自學西班牙語，因為西班牙語聽起來就很迷人，未來說不定會去念西班牙語系。

(中時 )