繼大陸國家主席習近平18日與美國總統川普通點電話後，新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。

(中時 )

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