劉鶴與萊海澤等通電話 就中美經貿問題交換意見 08:332019/06/25 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸國家主席習近平18日與美國總統川普通點電話後，新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。 (中時 ) #意見 #交換 #美國 #通話 #中美 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰重創 庶民看台灣經濟 信心急墜 04:092019/06/21 財經要聞 拉貨力道強勁 全科今年營運展望正向 04:102019/06/21 證券．權證 《電腦設備》翁宗斌：貿易戰會持續，仁寶分散產區增加資本支出應戰 12:162019/06/21 財經 中美貿易戰影響 台商受衝擊比日韓大 16:242019/06/21 財經 中美貿易戰影響 台商受衝擊比日韓大 16:482019/06/21 財經 陸港觀盤－中美談判仍充滿挑戰 不宜過於樂觀 04:092019/06/22 全球財經 台驊現金股利2.2元 殖利率8.6％ 04:102019/06/22 證券．權證 恆指高位整理 初步支撐看28000點 04:102019/06/24 焦點新聞 高盛：成本較低、避貿易戰 迎大中華企業 越南具雙優勢 04:102019/06/24 證券．權證 Fed下半年若降息 風險債有錢景 04:102019/06/24 投資理財 兩岸熱門新聞 劉鶴與萊海澤等通電話 就中美經貿問題交換意見 - 兩岸 - 中時 退回華為手機寄美包裹 FedEx又道歉了! - 兩岸 美公民沒用 周永康兒媳遭限制出境上網吐苦水 - 兩岸 劉鶴與萊海澤通話 就中美經貿問題交換意見 - 兩岸 - 中時 陸艦越中線 可能採釣魚台模式 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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