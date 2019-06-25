台北市大安區忠孝東路四段與敦化北路口，著名的「維多立亞」禮服酒店，今天凌晨2點多發生幫派份子鬥毆，雙方10餘人在現場大亂鬥，其中有1人胸口遭刺傷送醫，轄區大安分局出動63人線上快打部隊迅速壓制氣燄囂張的鬥毆人士，總共帶回13人進行調查。

據了解，發生衝突的人士都是在同一包廂內喝酒的某幫派份子，但是在敬酒過程中卻發生言語衝突，原本包廂內的人突然分成兩邊互相鬥毆，有一名陳姓年輕男子在過程中遭到不明人士持刀刺傷胸口，經店家打電話給消防局報案，送醫後沒有大礙。

轄區大安分局獲報後，立刻出動線上警網及偵查隊63名快打警力到場，當警方到場時，包向內仍在持續較消衝突，一路從包廂內打到大廳，警方只好利用辣椒水及長警棍強力制止。

由於現場衝突的人士都是同一包廂內互相認識的朋友，經警方側面了解都屬於某幫派成員，為了釐清現場衝突原因及為何有人持刀砍人，現場的13名酒客均被帶回分局偵訊並查扣刀械。

(中時電子報)