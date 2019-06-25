繼大陸國家主席習近平18日與美國總統川普通電話後，中美經貿談判磋商又有新進度。

新華社今報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，24日應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。

大陸商務部副部長王受文昨日在中外記者說明會上表示，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正就下一步的溝通問題進行討論。

(中時 )