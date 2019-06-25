高雄市長韓國瑜上任後備受關注，其中在表態選總統後，一言一行更是受到許多議論。韓國瑜昨天受訪時表示，抹黑韓國瑜這一條產業鏈，能不能考量一下周休二日，星期一到星期五抹黑就好，星期六、星期天休息一下。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示，韓是個不簡單的人，每次他悄悄佈下捕獸陷阱時，都能立刻引來嗜血如命、殺昏了頭的一級笨蛋往陷阱狂撲。

胡幼偉在臉書指出，當看到十個人圍攻一個人時，會做何感想？恐怕會先問此人是否十惡不赦，才會引發眾怒？此人是不是害人無數，才讓眾人如此憤怒？然後又看到，與此人本為同一門派的人，不上去幫忙，而是在旁邊冷嘲熱諷，甚至上去加入圍攻陣營，「會不會覺得很奇怪，難道他也做了背叛師門的事？」

胡說如果問了才知道，這人沒有做什麼傷天害理的事，不是罪大惡極之人，也沒有背叛師門，會如何反應？「會說：不管啦！反正他會被圍攻，表示此人一定有問題嘛！還是說：這樣太過份了；我得上去幫他一下？」

他提及，民調問的是庶民的意見、庶民的直覺、庶民的情感。「情感」是近年來很重要的一個社會科學研究變項。但就他的觀察，當各界上去圍毆韓，個個打得很爽，甚至十幾歲的人也上去突襲而洋洋得意時，他們完全不懂，這樣的圍毆，正在如何加重「情感」變項對初選民調的影響程度。

當他們在舞台上圍毆老韓時，他們忘了，台下還有觀眾在看著；他們忘了，這樣洋洋得意的圍毆，正在強烈刺激觀眾的情感因素。胡說當6月30日新竹場結束後，圍毆者會非常興奮，因為到初選前，韓再也沒有場子糾集群眾為他申冤了。於是，圍毆者會想，機會來了，這時候不把他徹底搞垮，更待何時？「各界很有默契，分別抄傢伙，重兵器，一齊上，往死裡打！打得愈重愈好！只有我，躲在角落偷笑！」打吧！盡量往死裡打！打得愈狠愈好！狠到最高點，接上7月8日開始的民調。這時候，被「調」的「民」，情感指數正上升到最高點。胡幼偉直言，「請問你支持誰？」變成了「請問，你同情誰？」

胡幼偉指出，韓是個不簡單的人，絕對不是草包，每次他悄悄佈下捕獸陷阱時，都能立刻引來嗜血如命、殺昏了頭的一級笨蛋往陷阱狂撲。「愛與包容」，是一種高貴的情操，也是對政壇恰吉的一張捕獸網，「莫忘世上苦人多；莫忘世上笨人多啊！」

(中時電子報)