台灣運彩績優經銷商「滾球運動投注商行」。

聽到「滾球運動投注商行」這個特別的名字，就很容易讓人印象深刻，但要在眾多台灣運彩經銷商中脫穎而出，這樣是不夠的，店內除了老闆和夥伴親力親為之外，更將「溫度」帶進店裡，與顧客成為好朋友、全時段盡心盡力服務，甚至提供免費飲料及不定期提供免費餐券，將客人當家人般對待。

「滾球運動投注商行」週末24小時營業。(截取自youtube)

「滾球運動投注商行」週一至週五營業時間非常長，從早上6:45打拚到凌晨1:45，週末還是24小時營業，因經營時間和態度維持高專業度，和不少來店內投注的客人們凝聚了高度向心力，在這裡一起研究各類賽事，還不時會主動向客人分享好的賽事。

經營這家店多年來，不但和鄰里間互動往來密切，也和客人維持良好關係和高黏著度，許多老顧客在店裡常土一待就很久，老闆娘認為，店內環境要舒適，客人才會願意光顧，所以店內架設的電視都是27吋大螢幕，視覺上舒服又清楚，而且網路速度快速，不會有畫面定格等惱人問題。

「滾球運動投注商行」針對無法出門投注的顧客推薦虛擬下注。(截取自youtube)

此外，有些顧客因居住遙遠無法時常光顧，店內非常推薦虛擬投注，包括利用Line帳號等，不但可時時分享賽事推薦，顧客也可直接下注，成為運彩投注站的新亮點。

老闆娘也說，他們盡力提供良好環境，就要是讓顧客覺得舒服，且不限制投注金額，就算只是進到店裡吹冷氣消暑聊天也非常歡迎。她認為只有營造好的氛圍，及客人耐心解說，顧客自然而然會想要投注，不但可提升業績，還能幫助國家培育體育人才。滾球運動投注商行地址：新北市土城區裕民路196號。

(中時電子報)