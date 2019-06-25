國軍部隊內最嚴苛訓練之一的陸軍特戰指揮部突擊兵訓練班，在完成15週嚴格訓練後，進入5天4夜期末測驗。經過重重淘汰後留下的15位精英學員，背著30公斤的重裝備，在傾盆大雨與山區低溫中，在體力和耐力極限下，突破天氣和惡劣地形地勢限制，考驗突擊兵特戰精神。

突擊兵幹部訓練班學員在「嚴考核、嚴淘汰」考評機制下，原本招訓的29名學員，目前僅剩15員具備挑戰突擊兵勳章資格。軍方表示，突擊兵顧名思義，就是要收神出鬼沒突擊之效，因此訓練都會在惡劣的地形中進行，從台中谷關營區周邊山壁、水域、河床與山間林道等複雜地形施訓，結合滲透、突入乃至突擊方式攻占。

由於連日鋒面大與，臺中谷關山區昨日降下傾盆大雨，教官歡呼簡直是天賜良機，因為愈是惡劣的天後，正是考驗突擊兵的最佳時機。因此學員們不僅要忍受低溫，還要顧及體力消耗，在惡劣天氣中，依假想敵情狀況進行滲透訓練，克服地形限制完成任務，這才是特戰部隊該有的戰力。

(中時電子報)