資深演員馬如龍本月9日辭世，享壽80歲，馬如龍告別式將於28日舉行，不過昨（24日）是馬如龍與遺孀沛小嵐結婚39周年紀念日，經歷喪夫之痛的沛小嵐仍打起精神，在馬如龍靈堂前捧著蛋糕，畫面讓人鼻酸。
沛小嵐昨在馬如龍臉書粉絲團透露，24日是兩人39周年結婚紀念日，雖然馬如龍不在了，不過孩子們都貼心送上花束和卡片，以前拍《艋舺》的「太子幫」成員也送來祝福，讓沛小嵐感性寫下：「謝謝有你們這些可愛的孩子」。
結婚近39年來，馬如龍都不曾忘記紀念日，儘管馬如龍不在了，沛小嵐仍感性喊話：「今天一樣不能忘記哦 還有我們七世夫妻的約定 愛你的老婆」，沛小嵐在馬如龍靈堂前，捧著蛋糕要和馬如龍一起迎接39周年結婚紀念日。
不過沛小嵐憔悴、消瘦，模樣讓人心疼，導演葉天倫在留言中寫下：「七世夫妻 七生守候」，網友也紛紛為沛小嵐打氣「大嫂，加油」、「保重身體，加油！」、「節哀，保重。」
(中時電子報)
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