左鎮化石園區館館藏豐富，活動多元，非常適合親子旅遊。（劉秀芬翻攝）

左鎮化石園區館館藏豐富，活動多元，非常適合親子旅遊。（劉秀芬翻攝）

為了迎接暑假假期來臨，台南左鎮化石園區準備滿滿的優惠及活動要歡迎全國大小朋友的到來，其中，園區特別與走馬瀨農場、曾文水庫、虎頭埤風景區、奇美博物館、尖山埤江南渡假村等鄰近18個景點、店家合作串連，提供超過20項優惠，並且陸續增加中。

從7月1日起到年底，民眾只要持化石園區票根，到合作的博物館、旅遊景點就可以享有半價入園以上的優惠；除此之外，園區也特別和西拉雅吃冰節、國際芒果節等活動結盟，民眾持票根到合作店家，也都享有特別優惠，要讓民眾除了可以逛園區外，更能用優惠的方式品嘗到當季的芒果冰品。

文化局表示，為了推廣台南在地觀光，園區也和在地旅宿業者合作，外縣市民眾只要參加飯店指定專案，也都能拿到園區門票免費入園。

此外，園區在暑假期間更籌畫豐富的活動，包括化石採集體驗的「足下寶藏」、科普知識的「奇幻學堂」、以自然生態為主題的「化石電影院-野望影展」等。為了讓遠道而來的遊客，都能體驗到左鎮在地特色農產及小吃，園區每月第4周還有小農市集，結合街頭藝人演出。

更多園區最新消息及活動資訊歡迎至臉書「台南左鎮化石園區」及園區網站https：／／fossil.tnc.gov.tw查詢。

(中時 )