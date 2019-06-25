伊朗展示革命衛隊擊落的美國RQ-4「全球鷹」無人偵察機

美國總統川普周一宣布，針對他認為該為擊落美國無人機負責的伊朗高層實施新制裁。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，伊朗最近擊落了價值1.3億美元（約40億台幣）的美國RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，但在川普的制裁下，德黑蘭6月1天很可能會損失超過1.2億美元（約37億台幣）。

到目前為止，川普既不願對伊朗開戰，也不願進行軍事打擊，似乎只想打經濟戰，讓對方不斷承受損失，直到願意屈辱地展開對話為止。而美國實施的新制裁，加上原有的貿易限制，伊朗已受到世上最嚴厲的制裁，並已感受到衝擊。

伊朗官方媒體最近大吹大擂，說擊落美國昂貴的無人機展現了德黑蘭強大的軍事實力，並說它讓全球超級軍事強國落得慘兮兮。

不過，據路透報導，伊朗的原油出口量已降為1天30萬桶。而在川普退出伊朗核協議前，由於美方以放寬制裁，以換取德黑蘭承諾不打造核武或製造關鍵元件，2018年4月時，每天可出口250萬桶。

如果以現今的油價來算，單就伊朗原油出口而言，川普制裁所造成的損失，1天就高達1.2億美元（約37億台幣），幾乎等於1架昂貴的RQ-4「全球鷹」無人偵察機。

對美國來說，損失1架昂貴的無人機雖令人心痛與不安，但對1年軍費高達7,180億美元（約22兆台幣）的國家來說，這其實也沒什麼大不了的。相對的，伊朗幣值已重挫，國內的抗議和罷工不斷。

雖然伊朗鷹派高層將經濟衰退歸咎美國，不斷疾呼民眾要有骨氣，咬牙忍受壓力，但身為會計的22歲受訪者柯莎瓦姿（Shiva Keshavarz）告訴美聯社，經濟戰是事實，民眾已感受到極大的壓力，並聽到骨頭碎裂的聲音。

(中時電子報)