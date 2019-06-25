38歲阿嬌有孕了？ 粗手臂、水桶腰嚇壞網友 09:022019/06/25 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿嬌去年嫁給「醫界王陽明」賴弘國。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿嬌出席活動明顯發福，被疑懷孕了。(圖／翻攝自新浪娛樂) 阿嬌水桶腰、粗手臂嚇壞網友。(圖／翻攝自新浪娛樂) 38歲港星鍾欣潼（阿嬌）去年嫁給「醫界王陽明」賴弘國，外界就一直關注夫妻倆做人計畫，近日有網友曬出她參加活動的照片，整個人明顯腫了一大圈，讓網友驚呼「這是懷孕了吧」。 阿嬌去年就因略為豐腴的身材，被懷疑有孕了，當時她表示因凍卵打賀爾蒙暴肥9公斤，現努力節食減肥，否認懷孕並表示還沒有做人計畫，不過近日她出席活動，身材似乎又比之前發福不少，穿著白色長洋裝的她，明顯沒腰身變成水桶腰，臉蛋圓了手臂也粗了，讓網友看了都驚呼「這應該是懷孕了」。 (中時電子報) #阿嬌 #賴弘國 #懷孕 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董告別秀 阿吐伯驚呼3字全場歡動 10:272019/06/21 財經 超狂！比基尼辣人妻跳魚缸消暑 萬人讚爆 09:142019/06/22 社會 好市多套子會漏！ 人妻怨：久未開機就中招 10:062019/06/22 社會 挺空服員罷工 眼科醫遭網嗆爆 14:402019/06/22 生活 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 20:492019/06/22 社會 長榮罷工終將失敗？他曝問題：漫天喊價 11:052019/06/23 生活 《惡作劇之吻》直樹閃婚 女友懷孕還交往已8年 15:392019/06/23 娛樂 OPPO、VIVO 大陸女性的心頭好 04:102019/06/24 話題觀察 想生小孩的婦女注意 治癲癇躁鬱藥恐致畸胎 14:512019/06/24 生活 小來公園辦活動市議員請命 文化局：不知是政治活動 17:552019/06/24 生活 娛樂熱門新聞 白髮發福遭虧「張庭奶奶」 林瑞陽12天甩5Kg模樣曝 - 娛樂 2019下半年即將「發大財」的生肖！ - 娛樂 張秀卿離婚怪蔡秋鳳觸霉頭 - 娛樂新聞 - 中國時報 38歲阿嬌有孕了？ 粗手臂、水桶腰嚇壞網友 - 娛樂 浩子被阿翔拖累？于美人曝他錄影真實情緒 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。