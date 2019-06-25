阿嬌出席活動明顯發福，被疑懷孕了。(圖／翻攝自新浪娛樂)

阿嬌水桶腰、粗手臂嚇壞網友。(圖／翻攝自新浪娛樂)

38歲港星鍾欣潼（阿嬌）去年嫁給「醫界王陽明」賴弘國，外界就一直關注夫妻倆做人計畫，近日有網友曬出她參加活動的照片，整個人明顯腫了一大圈，讓網友驚呼「這是懷孕了吧」。

阿嬌去年就因略為豐腴的身材，被懷疑有孕了，當時她表示因凍卵打賀爾蒙暴肥9公斤，現努力節食減肥，否認懷孕並表示還沒有做人計畫，不過近日她出席活動，身材似乎又比之前發福不少，穿著白色長洋裝的她，明顯沒腰身變成水桶腰，臉蛋圓了手臂也粗了，讓網友看了都驚呼「這應該是懷孕了」。

(中時電子報)