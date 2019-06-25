今明(26日)兩天鋒面北移，結束今年最後一波梅雨季，但午後仍有局部雷陣雨，其他時間有局部短暫雨。多雲可見陽光，北部氣溫23~30度、中部24~31度、南部25~34度、東部24~32度。氣象專家吳德榮說，菲律賓東方的熱帶雲系，仍在組織增強中，有成颱的機會。是否會侵台？氣象達人彭啟明分析，據路徑顯示會向北走，經過台灣東方海面往琉球，對台灣沒有直接影響。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方的熱帶雲系，仍在組織增強中，會不會順利發展成今年第3號颱風？值得密切觀察。是否侵台？據氣象局預測及各國模式模擬的路徑，該熱帶系統在菲律賓東方海面即向北迴轉，但預測仍有不確定性。

氣象達人彭啟明也在臉書PO文，本周將告別梅雨進入夏天，菲律賓東方的熱帶擾動94W，過去兩三天發展條件不佳，消消長長，目前在台灣東南方約七百公里海面，結構上有些不對稱，有機會發展成颱，正在觀察中。未來將順著太平洋高壓外圍勢力北上，對台灣沒有直接影響，可能周三四就在台灣東方海面北上通過，往琉球移動。

(中時電子報)