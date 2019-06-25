台大化工博士謝玠揚分享防水噴霧原理。(翻攝謝玠揚的長化短說)

梅雨季後緊接著就是颱風季節，除了穿雨具外，不少人也會選用「防水噴霧」噴在外套、鞋面、包包上來防撥水同時也可防髒汙，但使用方法不對可能有致命危機。日本醫生指出，日前就有女性上班族(OL)因為不慎吸入噴霧後呼吸困難，送醫急救，也曾有一名男性在浴室使用因此身亡，專家也呼籲民眾，使用防水噴霧時，務必要在戶外或通風處並配戴口罩。

日本千葉縣急診科醫師表示向《NHK》表示，防水噴霧主要成分是樹脂微粒，人體若不慎吸入，會在氣管上形成薄膜，導致無法吸收氧氣，先前就有一名男性在密閉的浴室中噴外套時，吸入噴霧致死，另外，也有名20多歲的女性OL表示，曾在家中玄關，門窗關閉的情況下，為新買的高跟鞋噴防水噴霧，結果20分鐘後突然呼吸困難，趕緊送醫，所幸症狀不嚴重，但呼吸困難的狀況持續了好幾天。

台大化工博士謝玠揚也在臉書專頁《謝玠揚的長化短說》發文說明，防水噴霧原理是利用化學物質，讓物體表面呈「疏水性」，如荷葉上絨毛一般使水滴無法附著，輕輕一抖就能恢復乾淨，但他也提醒，在噴塗時一定要注意安全，最好在通風環境或室外，且最好戴口罩，別把噴霧吸進去，他表示，這種極細的樹脂噴霧其實就是PM2.5，吸進肺裡是排不出來的。

日本專家也提醒，使用防水噴霧並須遵循，一定要在戶外使用，並且注意風向不可站在下風處，同時需注意四週是否有其他人，尤其寵物及小孩肺活量小，不慎吸入容易有致命風險。

(中時電子報)