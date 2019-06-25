根據美國媒體報導指出，過去兩周杜蘭特與厄文兩度碰面，討論兩人攜手同隊的可能性，看來杜蘭特確實有可能離開勇士。
杜蘭特在總決賽第五戰受傷，最終確認是右腳阿基里斯腱斷裂，這個傷將讓他下個賽季整個報銷，據傳勇士打算用頂級合約留人，補償杜蘭特為球隊的貢獻，但杜蘭特先決定跳出合約成為自由球員，然後又與厄文兩度密會，似乎非常不滿勇士球團。
杜蘭特第一次與厄文碰面是在舊金山灣區，當時杜蘭特拉傷了右小腿，第二次碰面則是在杜蘭特進行完手術。厄文最近在紐澤西買下房子，嘗試遊說杜蘭特加盟籃網。
(中時電子報)
根據美國媒體報導指出，過去兩周杜蘭特與厄文兩度碰面，討論兩人攜手同隊的可能性，看來杜蘭特確實有可能離開勇士。
杜蘭特在總決賽第五戰受傷，最終確認是右腳阿基里斯腱斷裂，這個傷將讓他下個賽季整個報銷，據傳勇士打算用頂級合約留人，補償杜蘭特為球隊的貢獻，但杜蘭特先決定跳出合約成為自由球員，然後又與厄文兩度密會，似乎非常不滿勇士球團。
杜蘭特第一次與厄文碰面是在舊金山灣區，當時杜蘭特拉傷了右小腿，第二次碰面則是在杜蘭特進行完手術。厄文最近在紐澤西買下房子，嘗試遊說杜蘭特加盟籃網。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。