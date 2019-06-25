根據美國媒體報導指出，過去兩周杜蘭特與厄文兩度碰面，討論兩人攜手同隊的可能性，看來杜蘭特確實有可能離開勇士。

杜蘭特在總決賽第五戰受傷，最終確認是右腳阿基里斯腱斷裂，這個傷將讓他下個賽季整個報銷，據傳勇士打算用頂級合約留人，補償杜蘭特為球隊的貢獻，但杜蘭特先決定跳出合約成為自由球員，然後又與厄文兩度密會，似乎非常不滿勇士球團。

杜蘭特第一次與厄文碰面是在舊金山灣區，當時杜蘭特拉傷了右小腿，第二次碰面則是在杜蘭特進行完手術。厄文最近在紐澤西買下房子，嘗試遊說杜蘭特加盟籃網。

(中時電子報)