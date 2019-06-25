「黑澀會美眉」出身的小薰（本名黃瀞怡）日前在臉書po文說遇上詐騙！她說人生第一次收到地方法院文件，但打法院電話是空號、打給當事人說車子沒被撞，更呼籲大家要小心，收到類似信件請再三確認。不過昨天（24日）台北地院回應了，說小薰真的被告，此案是車禍事件保險公司請求賠償，請小薰於應到時間出面調解。

小薰21日在臉書寫道：「人生 第一次收到地方法院案件，然後……我被告了」。小薰說公文上寫的車號不是她家車牌，以前的車也不是。「打給送達代收人今天剛好休假；打給法院電話空號；打給當事人他說他車子沒被撞。」小薰更感嘆，「人，好手好腳，做正當職業，錢也賺得心安理得，何必做詐騙?!」。

不過台北地院昨表示，本案是侵權損害賠償案，富邦產物保險公司對黃瀞怡提起訴訟。據聯合新聞網報導，富邦產險的車體損失險保戶在2017年5月與黃瀞怡小姐駕駛的租賃小客車在台北市富錦街發生擦撞，保戶向富邦產險公司辦理出險，獲得修車費用，富邦依保險法規定向黃瀞怡提損害賠償，請黃瀞怡賠修車費用。

台北地院訂7月15日進行調解，通知兩造到場，如黃瀞怡有疑問，可與富邦產險聯繫、可聲請調閱卷宗，或者於調解期日到場與保險公司釐清真相。

(中時電子報)