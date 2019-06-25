鷹派中共黨媒《環球時報》今天社評狠批美國國務卿蓬佩奧，已成了國際舞台亂源。他在美國國家戰略朝著冷戰思維扭轉的歷史關頭，以個人之力將這種扭轉一次次推向極端。近一段時間，藉頻繁出訪製造的機會對大陸、俄羅斯、伊朗等國左右開弓，極盡抹黑和打壓之能事。僅僅在大陸方向，他的攻擊性語言完全突破了以往美國對陸外交語言體系，使用了各種惡毒字眼。

社評指出，蓬佩奧成為美國對外政策的「鷹中之鷹」。世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官，他顛覆了外交的傳統含義，把美國國務院變成了發動對外攻擊的大本營，他已經成為威脅世界和平、專門給有各種矛盾的大國及主要國家之間燃擦火星的人。

此外，他是煽動盟國封堵華為的最活躍說客和威逼者，在攻擊大陸涉疆政策方面尤其不遺餘力，在香港等問題上他的所作所為更是「越過了盧比孔河」（西諺，或指逾越分際、或指破釜沉舟）。他不是在搞大國博弈，而是成為了反陸勢力的一面旗幟。

社評表示，陸美關係，加上俄美和伊美關係，會很大程度上決定整個國際關係的性質，決定世界穩定還是動盪。蓬佩奧不僅在向三國捅刀子，他同時在向世界捅刀子，他的言行成為對21世紀和平的特殊詛咒。

社評分析，蓬佩奧的經歷中有很多軍事和情報的元素，當眾議員時也沒少發起對外衝突，對抗似乎成了他的思維定式，也成為他唯一會做的事情。只有在與陸俄伊這些國家對抗時，他才能找到自我，這已經成為他證明個人價值的方式。

社評稱，即使對美國新的國家戰略來說，蓬佩奧也走得太遠了。美國國家戰略視大陸為「戰略競爭者」，但蓬佩奧卻偷換成「戰略敵對」。這絕不是同樣希望過和平日子的美國公眾想要的，為了讓對大陸的敵對主張看上去合理，蓬佩奧做了煽動美國輿論仇視大陸的急先鋒，他把一個又一個惡毒的標籤貼到大陸身上。

社評痛批蓬佩奧，給外交的職業光榮抹上了很重的汙點。全球外交界應當鄙視他的作為，共同討伐之。

(中時 )