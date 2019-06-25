中國大陸電信巨擘華為財務總長孟晚舟在加拿大被捕並限制出境，因涉嫌違反美國對伊朗制裁令而可能引渡至美，但美國總統川普曾表態「可能基於美國國家利益而加以干預」此案，引起軒然大波，孟晚舟的辯護團隊致信加拿大司法部長拉邁蒂，稱此案明顯有政治色彩，呼籲加國政府立即停止引渡程序，以符合加拿大獨立外交的承諾。

據《南華早報》25日報導，孟晚舟的辯護團隊公開了給加拿大司法部長拉邁蒂（David Lametti）的信，其中表達除呼籲立即停止引渡孟晚舟外，並稱停止引渡孟符合加拿大國家利益以及維護人權。

這份長達三頁的新聞稿稱，「在我們的歷史上，加拿大政府一直堅持加拿大的價值觀，在此之下做過許多艱難決定，有時與包括美國等外國盟友意見不一的情況下也是如此。現在結束對孟女士的引渡程序完全符合加拿大對法治、我們的國際條約和加拿大獨立外交政策的承諾」。

孟晚舟律師團表示，「就我們的觀點而言，加拿大正處於是否應美方要求引渡孟晚舟的十字路口上，但孟晚舟並沒有違反加拿大的法律，她所被指控的行為都發生在國外，並不存在所謂『雙重犯罪』」，故停止引渡完全符合法治

此外，引渡孟晚舟的事實和法律依據在加拿大法律中是沒有先例的，「很明顯，它是出於政治目的，而不是出於合法的刑事執法理由」。

加拿大逮捕孟晚舟後，引起中國大陸拘捕兩名加拿大公民，疑似做為報復，引起中加數月雙邊關係緊張。對此，加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chretien）表示停止孟晚舟引渡可以緩和中加關係，有助釋放加國公民；但加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）曾表示，此案此已被北京高度政治化，因此加拿大也不排除政治干預。

(中時電子報)