中市警察局交通大隊蔡宜整愚人節上廣播播報完路況，覺得愚人節該娛樂一下大家，講了「八郎ㄟ是命，是鑲金又包銀」冷笑話後，意外成了駕駛人每日期待的空中網紅達人，網友還幫他取了藝名叫蔡八郎。

開車聽警廣，行車有保障，這句台詞臺中市政府警察局交通大隊決定每日安排執勤同仁與主持人線上播報每日上、下班路況，即時提供用路人最新道路訊息；而蔡宜整播報路況，奉送冷笑話的作法，不但讓駕駛充滿正能量，也讓他意外的小有名氣了。

蔡整宜表示：他跟靜宜學妹及其他同仁會輪流播報路況，因為聽到靜宜學妹在廣播上講了冷笑話，今年五月份一次與警廣連線，於是問了主持人一個冷笑話，一對夫妻生了十個兒子，父母怕忘記孩子的名字，分別取一到十郎，問哪個孩子最好命？

當時主持人猜不出來，問答案是誰，答案是「八郎」，因為「八郎ㄟ是命，是鑲金又包銀」，當下也表示自己很喜歡唱金包銀，沒想到之後網友在廣播主持人的臉書上熱烈回應，蔡八郎的藝名，讓大家印象深刻，從此每次播報完路況，都會準備一個笑話給大家，讓大家在上班之際能夠有正面能量，迎接每天的工作挑戰。

交通警察大隊表示，與廣播合作，主要是希望用路人每日上、下班時能夠隨時掌握路況，避免在尖峰時段因為突發路況，造成上、下班延誤，因此每日安排執勤同仁播報路況，並進行相關交通安全、法令新修訂的宣導，例如酒駕新制七一7／1即將上路等，藉機灌輸民眾交通安全正確觀念。

(中時 )