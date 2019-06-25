高雄市長韓國瑜接連舉行造勢大會，原訂7月6日高雄場，因登革熱疫情延燒而取消。民進黨高雄市議員黃文益則認為，韓不該只是取消高雄場造勢活動，還應全天候鎮守傾全力壓下疫情，否則就辭市長。對此，前國民黨立委孫大千則提出四點質疑，並轟這種鬼扯的「雙重標準」，是真的把台灣人民都當作小朋友來騙了嗎？

孫大千在臉書發文指出，身為高雄市長，全力投入登革熱防疫工作，本來就是天經地義的事。但他說，綠營議員這種鬼扯的「雙重標準」，是真的把台灣人民都當作小朋友來騙了嗎？

孫要綠營議員先回答幾個問題，包括第一，今年度高雄市的登革熱疫情和陳菊市長時代相比，根本就是小巫見大巫。綠營議員當年有要求陳菊市長寸步不離地守在高雄市嗎？第二，陳菊市長在過去登革熱疫情期間，不管是出訪，或者是輔選，一個行程都沒有少過，怎麼也沒有看到這些綠營議員出來高分貝嗆聲呢？

第三，既然綠營議員們這麼重視登革熱疫情，為什麼沒有和韓國瑜市長站在同一陣線向行政院爭取經費呢？第四，陳菊市長執政期間，有幾年高雄市登革熱病例都超過一萬例，綠營議員為什麼沒有要求陳菊，「應全天候鎮守傾全力壓下疫情，否則就辭市長」呢？

對此，網友表示「不意外，民進黨＝雙標黨」、「只會出一張嘴巴講酸話的政黨讓它成為過去式吧」、「綠營議員就別有期望了」。但也有網友認為「登革熱沒控制好，韓市長就算初選勝出也贏不了總統，民進黨及網軍有計劃性的在打韓，黑韓，卡韓，用放大鏡在檢視他的高雄市施政！」、「現在市長參選正當性不足的後遺症對他越來越不利了！」。

(中時電子報)