北市大安區忠孝東路四段一家酒店，25日凌晨2時30分左右，2間包廂酒客因敬酒問題發生口角衝突鬥毆，現場一人被刀刺傷送醫，轄區大安分局據報出動快打，到場壓制雙方人馬繼續衝突，共逮捕16人，警詢後依殺人未遂、傷害及社維法移送法辦，正調查衝突雙方是否有幫派背景中。

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(中時 )