北市東區酒店衝突 16人送辦 10:252019/06/25 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安區忠孝東路四段一家酒店，25日凌晨2時30分左右，2間包廂酒客因敬酒問題發生口角衝突鬥毆，現場一人被刀刺傷送醫，轄區大安分局據報出動快打，到場壓制雙方人馬繼續衝突，共逮捕16人，警詢後依殺人未遂、傷害及社維法移送法辦，正調查衝突雙方是否有幫派背景中。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #衝突 #酒客 #凌晨 #大安區 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣黑熊逛校園 替代役男險嚇暈 15:572019/06/21 社會 新北跳蛙公車推月票 每段省5元 04:102019/06/22 社會新聞 期待女兒穿婚紗 穿上那刻父卻氣炸 10:302019/06/23 日常 台美毒品防治交流 新北與拉瑪大學座談 04:102019/06/23 社會新聞 凌晨傳豬屎味 高市環保局僅接獲3件通報 13:062019/06/23 政治 禁用吸管7 月開跑 新北加強稽查 04:102019/06/24 地方新聞 運將拒載酒客 2黑衣人施暴被逮 04:102019/06/24 地方新聞 疑虐童 500鄉民激憤 6丟雞蛋滋事民眾遭送辦 02:262019/06/24 社會 北市藝研班 學費暴漲120％ 04:102019/06/25 地方新聞 藝研班學費翻倍 議員鳴不平 04:102019/06/25 地方新聞 社會熱門新聞 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 - 社會 綠帽夫當街攔車 狂毆小王半小時將他活活打死 - 社會 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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