隨機放置的積木，投射影子竟是一張孩子的臉？看似神奇魔術其實是藝術家玩弄光、影的奇思妙想！奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖影子大師打造地表最強影子戲法。

影子在生活隨處可見，奇美博物館年度大展「有影無影？影子魔幻展」，匯集全球11國15組頂尖影子藝術家，以一人一空間為規畫，呈現40件趣味十足又發人深思的精采作品，引領民眾感受前所未有的影子魔力，例如抽象雕塑反映的非雕塑影子，而是一段發人深省詩句；簡單摺紙的影子竟是人的側臉；還有藝術家將塗鴉結合影子，每個「影子塗鴉」都是幽默圖畫。

15組影子大師包括曾獲選「21世紀十大前衛藝術家」之一的山下工美、被評為「荷蘭最傑出藝術家」迪特．韋吉曼；還有比利時導演文森．巴爾靠著一支影子創意影片，獲得全球逾1千萬人次觀看，堪稱影子界超級網紅。台灣代表也不容小覷，包括當紅藝術團體「豪華朗機工」、台灣數位體驗設計團隊「？式」、創新多變現代偶劇團「無獨有偶」；「台灣首席手影大師」張正龍也跨足打造【博物館夜遊記－魔法師和他的朋友們】。

為了讓大眾感受影子魅力，7月12日晚間7時將在館前戶外廣場舉辦開幕之夜，現場除可看到國內外參展藝術家眾星雲集，館方亦邀請「台灣首席手影大師」張正龍帶來精采手影表演，博物館正門外牆更有光影秀輪番登場。當晚也推出「開幕之夜限定特展票」350元，民眾欣賞戶外開幕儀式後，購票入館參觀，除能搶先看影子展精采內容，還能與國際影子大師面對面。

配合影子展，奇美博物館亦首度規畫兒童夏令營，邀「阮劇團」跨界合作打造兒童互動劇場「2019彼得潘光影冒險」，以小飛俠彼得潘故事為主軸，融入光影遊戲及沉浸式互動劇場，孩子化身劇中角色體驗冒險之旅，在劇情鋪陳下，更可透過五感體驗與肢體律動認識影子原理。

「彼得潘光影冒險」將於7月13日至9月1暑假期間舉辦，依不同對象規畫奇美一日魔幻營」、「親子週末魔幻體驗」2款活動，前者主打10人以上兒童團體，活動期間每週一、二、四、五登場，後者以親子客為主，於活動期間六、日登場。

(中時 )