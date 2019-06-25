什麼魔力能吸引全國藝術工作者參賽？不是優渥的獎金，也不是光鮮的舞台。是由一群平均年齡不到25歲的藝術工作者，悄悄地在台中展開的一場舞蹈美學革命運動；27日下午4時，在國立台灣體育運動大學行政大樓地下視聽教室，與您分享精采的得獎作品影像呈現。

「曾賢盃全國影像舞蹈競賽」策展人葉景雯教授說，舞蹈人透過影像突破實境演出的局限，跨界與電影人合作，創造出更多的美感與感動；雖然舞蹈結合電影，卻沒有寫實的對白、角色、故事，仍保留舞蹈藝術原本抽象的屬性。

何謂「影像舞蹈」？其實就是將舞蹈應用拍攝及剪輯手法，跨越實境，創造驚喜。例如黑白、重疊、速差、特寫、倒帶、場域、角度變化、地心引力等，經由影像，讓舞者可以潛水、上戰場、不用鋼索就騰空，一人就可以跳出整齊劃一的群舞等各種效果。

從現實面看，影像舞作可以被永恆的存在，不再只是傳統朝生暮死的蜉蝣藝術。影像舞作也可以被全球點閱，不再受限於某年某月某天的幾百幾千個觀賞座位。

傳統實境一場一小時的製作壓力及場租，常令剛起步的舞蹈藝術家怯步，但人人手上有手機，可隨時隨地的編創、錄製、剪輯，單一作品就能隨時發表，與全世界觀賞者分享。新銳編舞者不再因製作壓力而放棄創作，年輕的他們接受新知識，突破原本熟悉的表演形式，嘗試各種創意潛能開發，跨界耕耘了另類舞蹈美學的新局面。

葉景雯指出，「曾賢盃全國影像舞蹈競賽」決賽頒獎典禮，訂於108年6月27日(星期四)下午4時，在國立台灣體育運動大學行政大樓地下視聽教室（臺中市北區雙十路一段16號），與您分享精采的得獎作品影像呈現。

(中時 )