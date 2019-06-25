德國老球王貝克(Boris Becker)跌落谷底了，他兩年前無力償還千萬英鎊的債務而被英國法庭宣告破產。原本他還試圖保住獎盃與紀念品，但是英國公司Wyles Hardy現在正拍賣他寶貴的私人收藏以還債，拍賣會將於7月11日落幕，屆時他恐怕什麼也不剩了。貝克今年51歲，奮鬥大半生又走回原點。

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貝克當年一度叱吒風雲，他的暴力發球上網有「轟炸機」美譽，兩三回合內就能搶下分數。6奪大滿貫金盃，17歲就稱雄於溫布頓，生涯賺進6300萬美元代言費與獎金。然而4年前就傳出他負債千萬美元。雖然用中非大使的身分擋了一陣，最後還是被扒個精光。其實這些獎盃很多是複製品，也賣不了多少錢，最有價值的幾座據說已落入宵小之手。

儘管球技了得，貝克私生活一直很亂，當年報導指出他因美色所迷而球技下滑，貝克也不否認。有次他在眠花宿柳之後遭對手痛宰，還被安上「打砲哥」的屈辱稱號。私生女、數次離婚、逃稅、買豪宅都花了他不少錢。而且他好大喜功，被批評不具生意頭腦，仍經營運動網站、生機飲食，搞房地產、打撲克牌，還想在杜拜蓋一幢貝克大廈，導致債台高築。

最近一任妻子莉莉(Lilly Kerssenberg)於去年5月離開他，他半世的快樂、財富、功名，甚至球技(發球上網現代近乎絕跡)都可能成為一場空。貝克當年打破老球王柏格(Bjorn Borg)的網球紀錄(最年輕溫網冠軍)，結果也成為柏格(兩度破產)之後首位破產的前球王。

(中時電子報)