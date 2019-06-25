長榮空服罷工持續至今已邁入第6天，日前陸續傳出有罷工組員透過公司想取回三寶重返崗位，但都遭到桃園市空服員職業工會拒絕。一名罷工的長榮空服員在網路上發文表示，自己再也受不了工會失控獨斷的行徑，「我決定回去服勤」。

一名自稱參與罷工的長榮空服員在Dcard上發文，表明自己不再參與罷工行動的理由。這名空服員表示，從罷工投票開始，工會稱「投下贊成票可以增加工會談判的籌碼」，很多人因此相信會繼續協商而投下贊成。沒想到，協商會上卻只談了第一項日支費就宣布罷工，他們十分錯愕，馬上就被推上罷工火線。

空服員提到，直到協商會議上才真正看到公司對訴求的對案，工會都沒有拿回來跟會員討論，她質疑，「難道就真的只想罷工嗎」。

空服員補充，工會帶領者有幾位是外部人士，這些不是組員的人，除了談判不專業，提出跟組員無關的訴求，還不把組員的性命當一回事，讓學姊爬上高空作業車。

有人則質疑既然不同意訴求為何要罷工？為何不向工會反應？該空服員則回應，內部的學姊學妹制太重，工會霸凌文章也都是真的，而且會員們走到今天沒有退路，她透露，「甚至有跟工會要好的機師把執勤組員的名單交給工會，讓工會各個去逼問問什麼沒有交三寶、為什麼沒罷工，這樣的壓力也不是外人可以想像的」。

自稱是參與罷工的長榮空服員表示自己決定回去服勤。（圖／擷取自Dcard）

該名空服員說明決定回頭服勤原因。（圖／擷取自Dcard）

底下有人跳出來表示自己也是罷工後卻感到無力的人之一，網友留言紛紛表示，「工會至今仍然不相信真的有組員委託公司來取回三寶」、「被一堆領頭的玩成這樣，恭喜資方大獲全勝」、「基於匿名的關係我覺得可信度有待保留，但是這次罷工真的很亂七八糟」。

(中時電子報)