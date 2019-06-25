大法官被提名人楊惠欽 立院資格審查 10:292019/06/25 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院大法官被提名人楊惠欽在立法院答詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院25日臨時會全院委員會對司法院大法官被提名人楊惠欽行使同意權審查，針對廢除死刑議題，楊惠欽在答詢中表示可以不執行死刑來緩解廢死的爭議。 (中時 ) #提名人 #被提名人 #死刑 #名人 #大法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 請問蔡宗珍部長 04:102019/06/23 時論廣場 去年才大敗！學者質疑蔡英文提名大法官權限 11:452019/06/24 政治 大法官任期錯亂 綠委主張修法以期在2023年回復交錯任期制 14:282019/06/24 政治 《中時晚間快報》去年選舉大敗 蔡提名4大法官權限受質疑 17:352019/06/24 政治 任期不到一年 大法官人事闖關 衝擊司法獨立 總統應克制權力 04:102019/06/25 政治要聞 權謀算計 只為繼續執政 04:102019/06/25 政治要聞 大法官綠油油 司改喊假的 04:102019/06/25 政治要聞 英派占絕對席次 釋憲結果不樂觀 04:102019/06/25 政治要聞 找回大法官獨立性 綠委促回復交錯任期制 04:102019/06/25 政治要聞 公都盟認無政治干擾之虞 04:102019/06/25 政治要聞 政治熱門新聞 質疑館長賺人民幣遭嗆不懂就閉嘴 黃暐瀚回應了！ - 政治 找韓冰打選戰？韓國瑜回應了 曝光她聽了抹黑反應大 - 政治 胡幼偉：韓國瑜佈下捕獸陷阱 引嗜血笨蛋狂撲 - 政治 不讓民進黨繼續執政 不排除擔任副手？張善政：不排除 - 政治 - 中時 初選前封關造勢！新竹場最關鍵在這群人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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