震捷、凱新、德新3家公司陳姓負責人與林、彭姓2名員工，涉嫌自2009年1月至去年7月止，從事地下匯兌，金額超過179億元台幣，9年獲取匯差利益逾8600萬元台幣。台北地檢署依違反《銀行法》起訴陳女3人， 並請求沒收3女8600多萬元的不法所得。

起訴指出，震捷國際物流、德新國際貿易、凱新公司陳姓負責人與林姓、彭姓2名女員工，自2009年1月22日起至去年2月止，由陳女介紹有兌換外幣或台幣需求之客戶，林女負責向客戶接洽報價、撮合交易及記帳，彭女則處理台灣及大陸間銀行匯款、現金提領、網路銀行轉帳業務，3女並提供個人帳戶供客戶匯兌使用。

3女從事人民幣、美金、歐元、港幣及台幣間非法匯兌業務，賣匯、買匯總額分別為86億6398萬7850元、85億8119萬4021元，非法匯兌金額合計172億4518萬1871元台幣，9年間所獲匯差利益達8279萬3830元。

去年3月，陳女自震捷公司離職後，林、彭2女繼續經營非法地下匯兌，2女自去年3月至7月16日的4個月期間，賣匯、買匯總額分別為3億4942萬8532元、3億4583萬1237元，合計非法匯兌金額為6億9525萬9770元，獲得匯差利益359萬7295元。

(中時 )