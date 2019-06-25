台中市22歲女大學生「小玲」日前騎機車不慎摔車，四肢有多處擦挫傷，她自行買藥回家塗抹，並以人工皮包紮，未料，2周後傷口潰瘍、發爛，所幸緊急到醫院就診，經清創並使用濕性敷料治療2周，終於恢復無暇肌膚。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，一般民眾若不慎受到外傷，通常選擇優點、雙氧水清理傷口，認為可殺菌，但其實，這樣的治療反破壞肉芽組織、降低皮膚再生能力，以小玲為例，她用優點、雙氧水後，又塗抹含四環黴素或紅黴素成分的藥膏，可能造成細菌抗藥性，不利傷口癒合。

為了避免留疤，小玲特別購買人工皮貼在傷口上，羅文鍵強調，人工皮僅適用在乾淨傷口，以患者身上的感染性傷口來說，使用人工皮卻是適得其反。此外，使用傳統紗布當敷料容易在換藥時因沾黏、拉扯，延遲傷口癒合，也容易留疤。

羅文鍵說，傷口的照護步驟應先使用生理食鹽水清洗，再以濕性敷料保持其濕潤，可加速癒合、減少產生疤痕組織，濕性敷料的優點就是可觀察滲出液，藉以評估換藥時間，幫助傷口恢復快且漂亮。

(中時 )