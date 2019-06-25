一名長榮空服員在臉書發文諷刺地勤長相。(圖翻攝自PTT)

事後在臉書發文道歉，又罵地勤是狗。(翻攝自PTT)

日前媒體報導，一名地勤在罷工現場喊「不爽做我來做！」要罷工空服員回家當媽寶。卻被某位長榮空服員截圖PO在臉書反酸，「現在什麼牛鬼蛇神都能叫正妹了耶！記者的眼睛我確定是瞎了，而且我本來94我媽的寶貝啊~」，還要她勤照鏡子，「你以為你這張臉能考上空服員嗎？」引發網友熱議。而暗諷人醜的空服員昨天(24日)晚上在臉書PO文道歉，謝謝大家指教，「狗咬我，我不應該咬回去，是我失言了。」

罵地勤醜的事情被報導出來後，這名空服員在臉書道歉，「帶有情緒的字眼，僅代表我個人，謝謝大家指教，狗咬我我不應該咬回去，是我失言了。」

結果，道歉文被網友截圖轉發PTT，表示看到空姐發言，內容還是罵女地勤是狗，「女生罵起來一定要這麼兇嗎？」對此，網友留言，「火上加油啊！高薪公主怎可能真心道歉」、「這次罷工真是照妖鏡，把一些妖魔鬼怪的真面目都照出來了？」、「空姐素質不意外」、「空姐是神聖不可侵犯的高貴勞工，你不懂啦」。

但也有人認為「女人罵女人最會，這在女校早就體驗過了」、「空中服務生只是國文不好啦」。

(中時電子報)