為應美國政府進口物品須先傳遞電子報關資訊要求，中華郵政公司今宣布，自108年7月1日起寄往美國之商品類國際快捷郵件，請民眾先至中華郵政全球資訊網之網路交寄頁面 (https://ezpost.post.gov.tw)登錄電子報關資訊，並列印託運單及商業發票，連同郵件持往郵局交寄。
美國為防止非法及危險物品進口，規定進口郵件須預先傳遞報關資訊(ITeM ATTribute information，ITMATT)，並通知各郵政自本年7月1日起由國際快捷郵件率先實施，未傳遞報關資訊之郵件恐遭退回。
中華郵政公司籲請民眾配合美國政府新措施，讓郵件順利寄達；民眾仍可選擇手寫託運單方式交寄，民眾須承擔郵件可能退回之風險。另為鼓勵及宣導民眾使用網路交寄頁面，自行列印託運單及商業發票，每件給予20元郵資折扣，相關使用說明請至中華郵政全球資訊網(https://www.post.gov.tw)查詢。
(中時電子報)
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