中南美國家移民企圖進入美國受阻引發的美墨邊界人道問題引發關注，不過其實不只中南美洲移民，為了逃離宗教迫害，印度移民偷渡美國的人數也逐年攀升，相較10年前成長超過100倍，最近印度一名6歲女童才抵達美墨邊界不久就因中暑死亡，也讓外界再度關注印度移民問題。

1名6歲印度女童隨母親偷渡美國，才剛踏上美洲大陸就不幸喪命。印度移民非法進入美國尋求庇護的人數顯著增加，2018年該人數狂飆至近9,000人，相較前一年成長3倍、較十年前成長超過百倍，主要原因在於逃離宗教、政治迫害。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，年僅6歲、來自印度北部旁遮普邦（Punjab）的女童格普里特（Gurupreet Kaur），6月隨母親考爾（S. Kaur）遠渡重洋來到美墨邊界，希望和2013年已先來到美國尋求庇護的父親團聚，人蛇集團11日將他們丟置在距離亞利桑那州盧克維爾（Lukeville）以西約27公里處的墨西哥邊境，並且告訴他們持續往北走就能到美國。

該區域是一個極度荒涼的沙漠地帶，鮮少有移民會循此道進入美國，加上天候炎熱，氣溫高達攝氏42度，考爾將女兒託付給另一名同行婦人暫時照顧後便出發尋找水源，想不到就此和女兒失聯、天人永隔。12日美國邊界巡防隊（U.S. Border Patrol）隊員在搜索邊界時發現了女童遺體，警方斷定格普里特死於中暑。

考爾表示她和女兒甘冒風險來到美國是因為在家鄉受到迫害，目前尚不清楚她們是怎麼來到美國。

近年來愈來愈多印度移民為了逃離政治、宗教迫害，來到美國尋求庇護，飆升的人數甚至引發邊界巡防隊關注，據官方統計數據，2018年邊界巡防隊在美國西南部邊界逮捕的印度非法移民人數突然飆升，高達8,997人，2017年這個數字還只有約3,000人，2008年該數字更只有77人，10年來成長了超過百倍。

會從南部邊界進入美國的移民多數以拉丁美洲國家為主，特別是墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等。不過華府智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute）研究助理波特（Jessica Bolter）指出，近年來來自其他洲的移民也有增加趨勢。

(中時電子報)