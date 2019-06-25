公鹿教頭巴登荷瑟擊敗金塊麥克馬龍以及快艇瑞弗斯，第二度摘下年度最佳教練獎。(摘自NBA官推)

本季帶領公鹿奪得60勝22敗，以全聯盟最佳戰績闖進季後賽的公鹿教頭巴登荷瑟，今天擊敗了金塊麥克馬龍以及快艇瑞弗斯，獲得年度最佳教練獎，這也是他個人第二度獲此獎殊榮。

巴登荷瑟本季接掌公鹿兵符，在與「字母哥」阿提托康波的聯手下打出了賽季最佳戰績，獲此獎實至名歸。不過，巴登荷瑟在2014-15賽季也曾以老鷹總教練的身分站上頒獎台。

巴登荷瑟上台後語帶哽咽的表示，「感謝家人的全力支持，也要謝謝子弟兵的攜手合作，他才能來到這裡，這是一個不可思議的賽季，我會永遠記得此刻。」

(中時電子報)