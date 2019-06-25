全球人壽適逢歡慶25週年，除秉持企業一貫傳遞「因為愛，責任在」的品牌精神，持續向保戶、社會大眾及同仁傳遞愛與責任的真諦；另一方面，也積極迎合金融科技浪潮的趨勢積極進行保險科技轉型，不但重視多元部門均衡發展，更積極透過「Young Talent」策略，包括MA計劃、實習生計劃及學生競賽，三管齊下搶先預約各類不同專業的優秀青年人才加入全球人壽行列，匯聚青年學子創意，日前更在全國大專院校商業個案大賽中勇奪冠軍。

由臺大、臺藝大及政大學生組合的全球人壽企業代表隊Solidity日前在全國決賽中，獲得評審一致好評，勇奪冠軍。（全球人壽提供）

首度攜手青年學子參與個案大賽奪冠

為了更深入觸及青年族群的需求，全球人壽今年首度參與第17屆「ATCC 全國大專院校商業個案大賽」，與台積電、統一企業、和泰汽車、臺灣吧一起成為議題企業，也是唯一一家壽險公司，並與全台各大專院校千名學子進行長達3個月的深度交流。最終，由臺大、臺藝大及政大學生組合的全球人壽企業代表隊Solidity以「最切合數位原生世代的行為模式，貼合全球人壽的需求，完整結合保險、數位科技及體驗三大元素，創造wow！的客戶體驗」之特色，獲得評審一致好評並勇奪冠軍。

奪冠這一刻，來自臺大、Solidity的王亦涵表示，「沒有想到這一天站在這裡的會是我們，我們也很開心在最後一個禮拜找回自己的信心，變成一個不管對方做什麼，我們都會覺得我們是最完美的。」也很謝謝全球人壽的大家在這三個月來無條件的支持，就真的很像爸、媽跟家人。全球人壽業師團隊也感動地說，要能夠卓越，就是要覺得自己是最棒的，而且持續追求最棒的，你們真的做到了，恭喜。

這場為期3個月的腦力馬拉松，自3月16日開幕典禮揭開序幕，近1,300位參賽同學歷經論壇與五堂實戰工作坊的密集洗禮，對全球人壽的企業文化與產業實務已有初步瞭解，然而這場競賽的重頭戲是連續10小時的馬拉松資格挑戰賽，對學生來說，也是一場與全球人壽業師團隊及歷屆優秀MA學長姐進行一場企業深度交流的機會，讓更多青年學子更深入認識全球人壽的企業文化及企業議題。

3月25日，21組參賽同學實際到全球人壽總部參訪，每組參賽團隊將繼續以全球人壽的議題主軸在當天演示5分鐘的提案報告，與全球人壽的業師群進行交流互動，透過數位案例分享、辦公室參訪及認識保險業務員的一天，讓同學更深入瞭解企業運作的真實面貌，也提升更多對保險產業的認識，累積經驗值。

青年創意熱情 突破門檻障礙

全球人壽2019年將以壽險和新資訊系統為基石，整合金融、科技、服務與創新四大元素，朝向「Future Branding」邁進，運用先進的金融智慧科技，提供客戶更快速便捷的服務，也期待同學們能夠發揮自已的創意，跳出既有的現行框架，勇敢造出與眾不同的夢。

全球人壽業師團隊的商品部副總經理鄭中安說，學生們整個蛻變的表現其實真的大幅超越我們的預期，他們投入的熱情跟時間有點超乎我們的想像，包含我們常常在三更半夜收到同學用LINE問問題，那個時間是半夜一點到兩點，同學的熱情大幅克服了原有的保險知識門檻跟障礙，才能走到這裡。

全球人壽企業代表隊Solidity以最切合數位原生世代的行為模式，貼合全球人壽的需求，推出Chatbot線上手機遊戲 「保險夢」，以紓壓、溫暖為主軸，化解數位原生世代的社群寂寞，把全球人壽的溫暖訴求及「愛與責任」的品牌精神，透過遊戲有效搭起與年輕人的橋梁，同時藉由蒐集卡片喚醒保險意識，快速了解保險產品，進而一鍵聯絡全球人壽的業務端，完整結合保險、數位科技及客戶體驗，在ATCC大賽中脫穎而出。

全球人壽企業代表隊Solidity以最切合數位原生世代的行為模式，推出Chatbot線上手機遊戲 「保險夢」，完整結合保險、數位科技及客戶體驗，在ATCC大賽中脫穎而出。（全球人壽提供）

多管齊下 預約2種優秀人才

全球人壽的「Young Talent」策略，除了透過參與學生競賽，希望能夠邀請學子擔任校園企業宣傳大使，深耕校園、擴大全球人壽的能見度之外，還為讓在學或即將畢業的學生，深入增進對保險實務運作之了解，並提前適應企業環境，每年都持續推動MA計劃及在校實習生計劃，提前預約優秀在校生及新鮮人，一同來到全球人壽啟動夢想新藍圖；同時，全球人壽也聆聽這群未來潛力的主力客群—也就是青年世代對既有產品及服務的想法，藉此得到更直接且有效的意見回饋和建議。

為落實全球人壽Young Talent策略，今年也熱情邀請東吳大學商學院師生蒞臨參訪，由系主任詹芳書領軍，包括企管系、巨量系、會計系、國貿系、經濟系、資管系及財精系（全稱財務工程與精算數學系）共近百名學生，深入了解全球人壽職場。（全球人壽提供）

全球人壽的「Young Talent」策略，除了透過參與學生競賽，希望能夠邀請學子擔任校園企業宣傳大使，且每年持續推動MA計劃及在校實習生計劃，提前預約優秀在校生及新鮮人。（全球人壽提供）

全球人壽人資長陳幸琦期許有更多的人才加入，她指出，企業要有兩種人才，第一種是造夢的人也就是擘劃未來藍圖的人，第二種是執行的人，可以把夢想轉化成現實可執行的存在，這兩種人缺一不可且要互相支持與合作，而全球人壽具備了這兩種人。全球人壽在金融科技浪潮下正積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業人才加入組織，希望能將不同的思維、見解和創意帶入全球人壽，凡有積極正向、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文溝通流利的，就是全球人壽要找的人，相信年輕人有揮灑的舞台發光發熱。

此外，全球人壽持續投入關懷社會的腳步，期望在善盡企業社會責任的過程中，將資源回饋於社會，育才就是其一，透過正向循環不斷地散播至社會每個角落，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，也帶給保戶更優質的服務體驗，透過多管齊下獵才、育才，展現迎接下個世代趨勢的活力，也期盼保戶和社會大眾能夠感受到品牌守護愛與責任的溫暖、推進鼓舞人們持續正向前進。

(中時電子報)