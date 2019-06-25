銓敘部掌管大批文官資料外洩，法務部調查局資通安全處動員調查，資安處人員25日上午參加行政院國家資通安全會報，跨部會進行全面資安清查，並防堵資安漏洞。

銓敘部證實國外網站揭露自2005年起至2012年6月30日間，中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

行政院國家資通安全會報接獲通報後，立即指示調查局資通安全處及刑事警察官電信偵查大隊進行調查，並舉行跨部會資安防制會議，除偵查銓敘部個資外洩案，同時就各部會的資訊安全進行全面檢討。

台北市政府衛生局去年9月間也發生駭客入侵事件，298萬餘筆就醫市民個資外洩，當時調查局台北市調處資安科調查後，發現入侵系統的IP來自大陸上海地區，且駭客手上擁有全球38個國家共1509個網站，數量高達90億筆的個資。至於此次銓敘部資料外洩，是否來自境外駭客，調查局將深入調查。

(中時 )