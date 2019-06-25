台中市長盧秀燕試吃石岡生產的高接梨，對於甜度、脆度均讚不絕口。（王文吉攝）

台中市立東勢高工921地震後遷校，廣達8公頃校地荒廢15年，歷經4任縣、市長，活化方向不斷調整。「燕團隊」將再進行微調，台中市長盧秀燕25日受訪時表示，「舊東工」朝複合式規畫，包括實驗學校、運動休閒、農業蔬果推廣中心等， 推動客家文化及當地產業發展。

盧秀燕25日率領各局處長到石岡國小活動中心舉行行動市政會議，石岡區農會在展示高接梨、白木耳、油甘果、石山丘麵包、綺緣手工皂等，向局處首長們行銷當地農特產。

石岡區農會總幹事張東海介紹「今年的鶯歌桃於台北果菜市場拍賣價，每公斤飆到200元，創歷史新高！」盧秀燕驚訝表示「那不就跟仙桃一樣？」盧秀燕也說，行動市政會議到石岡舉行，農會偕同農友展示農產品，請局處首長離開前，留下來參觀一下，協助行銷石岡。

媒體詢問「舊東工活化」是否延續前朝或檢討微調？盧秀燕表示，東勢高工舊校址占地廣大，將進行複合式規劃，除實驗學校外，也將根據當地居民需求，開闢成運動休閒園區，此外石岡、東勢為農業特區，初步構想將規畫為農業蔬果推廣中心，推動當地產業發展。

今年鶯歌桃量少價揚，石岡區農會指出，當地的鶯歌桃送到台北果菜市場拍賣，創下每公斤200元高價。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右）從石岡區農會總幹事張東海（左）口中得知「鶯歌桃每公斤拍賣價達200元」，忍不住驚嘆「那不就跟仙桃一樣？」（王文吉攝）

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