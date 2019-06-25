資深媒體人黃暐瀚和網紅「館長」陳之漢槓上！黃暐瀚昨天質疑館長賺「敵國」錢，館長昨晚在直播中怒批黃「不懂就閉嘴」。對此，黃則發文表示，在他眼中，陳之漢是一個很愛台灣的人，「我和他對於很多『政治議題』看法不同，對於如何『界定敵國』的看法不同，但這不影響我對他的肯定與評價，或許有一天，在這塊土地的人，終能知道，愛台灣，不只有一種方法」。

黃暐瀚昨天在節目中指出，他有看到館長在說敵國，他不知道以現在兩岸關係和憲法來講，對岸到底是不是敵國？他不知道答案，但他希望大家想一想，這樣直接嗆大陸，除了爽度外有帶來什麼實質效應？黃表示，館長之前和對岸簽約和收入，不都是跟敵國賺的，那館長不也跟敵國賺的爽爽的。「嚴格來說，可能館長跟廠商簽約，那廠商可能也跟大陸做生意，那請問館長這樣是不是也是跟對岸賺錢？如果真的有問題，那館長不是之前就不應該接了嗎？」對此，館長昨在直播中表示，直播廠商已發聲明100％台資，要黃提出拿中資的證據，館長強調自己沒有對直播平台的利誘妥協，怒嗆黃「不懂就閉嘴」。

黃暐瀚昨晚則針對此事作出回應。黃表示，他在直播談到對623遊行的結論，包括一、任何人都可以支持或反對任何議題。二、任何人都可以支持或反對任何媒體。三、贊成與反對的最好方式，就是收看，或不收看。四、如果是敵國，是不是應該全面斷絕往來？五、既然是敵國，怎麼還去接敵國的代言？

黃暐瀚表示，他只是單就館長要辦遊行前跟大家說，因為辦遊行，損失很多代言，所以他的評論基礎是，既然這些代言是會因館長「批評中共」而必須取消的，顯然這些錢，是受控於大陸的錢。他說既然決定批評這個市場，接下來就有賺不到這個錢的打算，這是理所當然的事情。就像他去年9月底在某電視台說高雄市長韓國瑜會當選後，就不能再上這家電視台一樣，「凡事，都得付出代價」。

他說聽了館長說明他的「代言」，所謂背後的「中資」以及他「賺多捐更多」，這很了不起。比起館長，黃說他只是一個小小評論員，工作性質不同，知名度也差太多，所以他不想引戰，也從不引戰。他看到館長的直播，他願意為了愛台灣，放棄很多收入，這是很不簡單的事情。

「在我眼中，陳之漢是一個很愛台灣的人」。黃暐瀚表示，館長當兵的時候，投入救災，收入提高之後，也常常捐助公益，用行動熱愛台灣，黃說他找不到什麼罵館長的理由。黃暐瀚最後表示，他和館長對於很多「政治議題」看法不同，對於如何「界定敵國」的看法不同，但不影響對館長的肯定與評價，「或許有一天，在這塊土地的人，終能知道，愛台灣，不只有一種方法」。

(中時電子報)